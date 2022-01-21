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傳藝貢獻卓絕 楊蓮英、陳夏生登錄北市無形資產保存者

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
楊蓮英劇照。圖／台北市文化局提供
楊蓮英劇照。圖／台北市文化局提供

台北市文化局表示，文化局18日公告登錄傳統表演藝術「京劇」保存者楊蓮英及傳統工藝「繩結」保存者陳夏生，表彰兩位傳統藝師為傳承台灣傳統表演藝術及傳統工藝的卓越貢獻，並藉此鼓勵更多文化工作者投入發揚傳承台灣傳統藝術文化的行列。

文化局表示，新科傳統表演藝術保存者楊蓮英生於梨園世家，自1959年考進大鵬劇校第五期後，浸潤於京劇舞台超過一甲子歲月，楊蓮英由富連成科班出生的蘇盛軾指導，專攻武旦一行，為目前台灣最資深京劇武旦演員，其坐科11年基本功扎實穩健，並傳承了許多因缺少演出對手演員而近乎失傳的老戲。

文化局表示，楊蓮英除了戲曲演出功力精湛外，自1970年代起投身戲曲教學行列，秉持著將業師蘇盛軾表演技巧傳承給下一代的信念，培養許多新生代優秀武旦演員，除培養京劇演員外，也遠赴中南部為歌仔戲團授課，將武旦表演精髓融入其他傳統戲曲中。

文化局表示，楊蓮英71歲仍親自示範教學，即使有跌打損傷也照常上陣，只為將一身絕學傳授給年輕學子，對台灣傳統戲曲人才的培育及藝術傳承貢獻良多。

文化局表示，傳統工藝類保存者陳夏生早年任職故宮，受時任故宮博物院副院長莊嚴帶領，投身於繩結研究近半世紀。理工背景的陳夏生，以幾何代數公式紀錄繩結編法，並從故宮古籍古物探索繩結的源流脈絡，藉由考據不同繩結的年份，讓繩結成為文物考古斷代的依據，她同時結合繩結的傳統藝術元素及金屬、漆、油彩等多元媒材，創編許多繩結作品，具高度藝術價值，為台灣繩結重要傳承者。

文化局表示，陳夏生於1970年代投入繩結教學推廣。使繩結蔚為風潮，繩結也列入國、高中家政工藝課程，並出版教學書籍紀錄。年已83歲的陳夏生認為編結可以訓練腦力，願意將繩結藝術傳承，讓台北市無形文化資產注入新的活力。

文化局表示，兩位藝師經無形文化資產審議委員會評估認為有保存的必要，且藝師對文資保存推廣意願甚高，符合各項登錄認定基準。公告登錄兩位藝師為台北市無形文化資產保存者後，文化局將後續辦理保存維護工作，以及授證儀式、展覽推廣等活動，讓身處都會的市民對無形文化資產有更多元的認識。

陳夏生作品。圖／台北市文化局提供
陳夏生作品。圖／台北市文化局提供
陳夏生及作品。圖／台北市文化局提供
陳夏生及作品。圖／台北市文化局提供
楊蓮英(右1)演出京劇。圖／台北市文化局提供
楊蓮英(右1)演出京劇。圖／台北市文化局提供
陳夏生作品。圖／台北市文化局提供
陳夏生作品。圖／台北市文化局提供
楊蓮英指導後輩學習京劇。圖／大稻埕青年團提供
楊蓮英指導後輩學習京劇。圖／大稻埕青年團提供

文化局 文化資產

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