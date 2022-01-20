基隆和平島公園華麗蛻變 勇奪台灣景觀大獎傑出獎

基隆和平島公園近日獲頒「2021第九屆台灣景觀大獎」風景遊憩類「傑出獎」殊榮，在所有參選171件提案中脫穎而出獲獎。交通部觀光局北觀處今天表示，歷時8年，北觀處逐年分期更新改善，投入約1.68億元經費，將閒置空間活化、形塑親海與自然的環境，帶動和平島整體觀光旅遊。

北海岸及觀音山國家風景特定區經營管理範圍，交通部自103年公告擴大納入和平島公園，北觀處啟動整體規劃作業，改造九孔池、友善環境恢復綠地及進行無障礙規劃設計等，以地景、觀光、友善、永續四大特色，進行「基隆和平島公園更新」計畫，提升園區休憩設施及服務品質，呈現原始的地質景觀風貌，並打造從大航海時代推演至今的人文風情，讓和平島成為觀光打卡熱點。

北觀處長陳美秀表示，北觀處秉持「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」及「便利遊客」4項原則，不僅針對園區硬體進行改善，同時也在107年引入民間專業經營管理團隊，提供更多元、優質、活潑的遊憩服務。這次榮獲台灣景觀大獎傑出獎，對團隊是莫大鼓勵。

她說，和平島公園經過改善蛻變後，民眾除可前來基隆和平島公園賞景、戲水，享受在地特色餐飲服務，亦可預約岩石地景與歷史文化導覽、實境解謎遊戲、環境教育課程與當季特色活動等寓教於樂行程，深度體驗基隆和平島公園自然人文風光。

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