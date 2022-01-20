新北年貨大街明起跑 防疫限400人以下同時入場

去年初停辦的「新北年貨大街」再度掛牌開市，將於明天起21至23日辦理為期3天的年貨大街，招募80間攤商，網羅在地特色年菜、南北貨，還有青春山海線禮品等5種類型店家，聯合展售。但因疫情尚未趨緩，今年在新北市民廣場舉行的年貨大街，將採封閉式單一出入口管理，場地容留人數同時將不得超過4百人。

新北市年貨大街自明日起連續三天，在新北市民廣場登場。今年以「福虎生風 青春購力」為主軸，規劃「青春山海線」、「特色伴手禮」、「年貨名菜」以及「迎春招財」等四大主題，共募集80個特色攤位，一站式採買年貨需求。

現場另規劃印度、印尼、緬甸、馬來西亞等異國料理美食，讓民眾以料理體驗東南亞文化。此外，主題區展現青春山海線輔導成效，民眾前往採買年節商品之餘，同時了解北海岸、東北角，吸引更多民眾至青春山海線遊憩。

此外，3天的活動內容推出「擲筊迎好運」、「財神大買家」、「好運一把抓」、「抽獎樂翻天」、「消費滿千送百抵用券」、「數位支付加碼抽」以及「青春山海線 闖關尋寶趣」等。

消費滿500可兌換摸彩券1張，累計消費滿1000元可兌換2張，每日活動結束前，將抽出燒烤變頻微波爐、青春山海線雙人遊程套票、郵政禮券等獎，在新北年貨大街展售攤位，消費滿千就送百元現金抵用券，限量500名。

經發局表示，因應國內疫情升溫，新北年貨大街將落實實聯制，活動現場不開放試吃試喝，民眾必須確實戴好口罩以及遵循防疫規範，共同圍堵疫情擴散。活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。