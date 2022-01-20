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春節路邊停車不用錢 新北市公布過年費率

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市宣布，除夕、初一路邊停車將不收費。圖／新北市交通局提供
新北市宣布，除夕、初一路邊停車將不收費。圖／新北市交通局提供

新北市路邊收費停車格將於除夕 (1月31日)、大年初一(2月1日)兩天暫停收費，其餘春節連假則僅商圈、老街及觀光風景區維持收費管理，方便遊客停車。 

新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年春節連續假期從1月29日開始至2月6日，為期9天，新北市全市路邊收費停車格於除夕、大年初一暫停收費；另外，1月29日(週六)、1月30日(週日)以及大年初二(2月2日)至大年初六(2月6日)，板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、蘆洲長榮路商圈、淡水老街及深坑老街等地點因採買年貨、走春出遊的人車潮多，為維護停車秩序，提升周轉率，路邊停車格位維持正常收費；其他不屬於商圈、老街及觀光風景區等路段則暫停收費。 

交通局表示，1月22日(週六)為春節連假補行上班日，即視同平日，全市平日及每日收費路段照常收費、假日收費路段不收費。

交通局指出，春節連假期間也請駕駛人注意停車的路段是否收費，如果在收費路段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App(Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、橘子支付、LINE Pay Money、萬付通、遠傳friDay理財+等9家App)，以及全國繳費網線上查詢繳費，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網。

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