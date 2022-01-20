疫情肆虐掀搶打疫苗潮 北市再增設2處中型接種站
Omicron變異株來勢洶洶，中央宣布第三劑接種時間縮短，掀起民眾搶打疫苗潮，因應民眾接種需求，北市先是加開7個接種站，因民眾預約踴躍，昨天增至9個接種站，北市衛生局表示，今天再新增2個中型接種站，提供高端疫苗接種。
北市原先在信義區北市府1樓、大同區爵士廣場、萬華區富福區民活動中心、文山區行政中心10樓大禮堂、士林區義信備用禮堂、北投區奇岩區民活動中心、內湖區慈濟內湖聯絡處等設置中型接種站。隨後又增開京站、台北榮總2處接種站。
衛生局專門委員歐佳齡說明，由於民眾接種高端疫苗需求踴躍，北市再調整疫苗接種量能，並新增2處中型接種站，包含東區地下街七號廣場及中油中崙球場。
歐佳齡表示，1月24日下午2時起，東區地下街七號廣場提供500劑預約量，1月28日下午2時起，中油中崙球場提供600劑預約量；榮總部分，目前還有2000個名額可預約。
台北市政府在中央平台第20期由原先提供高端疫苗服務量7200人，增加至8900人，台北榮總也加開假日「萬人追加劑特別門診」，提供5000人預約量的高端疫苗，北市府自1月23日至30日止，將提供1萬3900人的高端預約服務量能。
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