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長輩也能吃尾牙 汐止厚德里圍爐話家常

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止厚德里邀請里內長輩吃尾牙，現場有表演，菜色豐富，長輩們都吃的好開心。 圖／觀天下有線電視提供
汐止厚德里邀請里內長輩吃尾牙，現場有表演，菜色豐富，長輩們都吃的好開心。 圖／觀天下有線電視提供

歲末年終寒冬送暖，汐止厚德里邀請里內長輩吃尾牙，只是疫情緊張，原本都在活動中心舉辦，因為有容流人數限制，所以，昨(19)日改為在餐廳舉行，現場一樣有表演，菜色豐富，長輩們都吃的好開心。

厚德里長陳有諒說，今天是厚德里寒冬送暖老人尾牙餐會，本來是要在活動中心辦，但是因為這段時間活動中心在施打疫苗，所以，也趕快更改地點，今天雖然下著小雨，但是里民都非常熱情，而現場也配合實名制，一進來也噴酒精、量額溫，今年是第六年舉辦，一點點的心意，集給善心人士及社團的愛心，讓長輩開心吃尾牙餐。

這兩年遇到疫情，去年停辦改為讓長輩打包帶回家，而今年則是改為在餐廳舉行，汐止厚德里每年舉辦寒冬送暖尾牙餐會，各界贊助一起做愛心，當天包括汐止區長陳健民、新北市議員都來和老人家一起吃飯，圍爐話家常。

寒冬送暖，這次包括獅子會等社會團體贊助，讓長輩還有弱勢家庭一起吃飯，現場還安排精彩的歌舞表演，老人家沒有上班，不過還是有年終尾牙可以吃，大家都很開心。

尾牙 汐止

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