瑞芳疫苗接種率6成 呼籲長輩盡速施打

瑞芳區疫苗接種站開設於瑞龍活動中心，第一批將首先施打六十五歲以上長者第三劑加強劑，目前接種率有6成，區長施玉祥說，剛好碰上天氣都不好，所以長者出門施打意願降低，不過，還是呼籲符合資格的長輩，盡速到接種站來接種疫苗，提高自身保護力。

這是瑞龍活動中心疫苗接種站開打的情形，因為施打的動線順暢，所以並沒有出現大排長龍的情形，民眾只要手持小黃卡和健保卡，經由現場工作人員的引導下，掛號後填寫資料，再由醫生評估後，就可以坐著等候醫護人員到身旁來施打疫苗，不少民眾也帶著家裡長輩一起來施打。

瑞芳區長施玉祥表示，這兩天可能受到天候影響，長輩出門接種疫苗的意願降低，目前接種率大約六成左右，還有剩下兩天的時間，如果通知施打日期還沒到的民眾，也可以有空就來接種疫苗，目前疫苗數量都很充足。

瑞龍活動中心疫苗接種站2時段施打疫苗，早上是8點半到11點，下午是1點到4點半，每個時段約可服務150~200人次，有彈性的調整，請尚未施打疫苗的民眾儘速預約施打，提高自身保護力。