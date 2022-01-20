瑞芳替代役來大掃除 九旬媽感動哭紅雙眼

歲末年終，家家戶戶都要大掃除，不過，有些長輩身體不好，要打掃整個家很吃力，所以，瑞芳區長施玉祥帶著替代役男，除了居家關懷送上生活物資，也幫獨居長輩的家大掃除，也讓九十幾歲的阿嬤感動到哭紅雙眼，場面溫馨感人。

適逢春節前夕，瑞芳區長施玉祥帶領2位替代役男到獨居長輩家中進行歲末年終關懷及大掃除，九十多歲長輩年事已高，再加上幾乎是獨自居住，一個人要打掃真的很吃力，所以，很多東西就這麼堆著，趁著替代役來，請他們清一清，阿嬤也感動到哭紅雙眼。

瑞芳區長施玉祥也送上保暖衣物還有一些物資表達關心之意，施玉祥說，趁著過年前，請公所的替代役來協助長輩的家中進行環境清潔，透過大掃除，幫助長輩們居家環境煥然一新，除舊佈新迎新年，並且讓他們在過年前感受到社會的關懷與溫暖。也感謝里長平時持續關心長輩，也會不定期捐助物資給長輩。

替代役男林念平說，今天到長輩家中協助大掃除，也可以進一步了解獨居長輩生活不便之處，尤其子女都在外地，能在過年前跟著區公所來關心這些長輩覺得很開心。