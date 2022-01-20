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影／侯友宜化身直播叫賣哥！ 上節目行銷新北貢寮鮑
年節將至，不少民眾開始採買山珍海味過好年，新北市長侯友宜今受邀到東森購物台行銷「新北貢寮鮑」，並現場展示各式美味的貢寮鮑料理，邀請民眾支持當令新北漁產，現場還限量加碼1000組優質新北貢寮鮑禮盒，要讓民眾方便且優惠價格品嚐貢寮鮑。
侯友宜表示，希望農漁產品賣的好，尤其貢寮鮑是在潮間帶吃龍鬚菜長大的是又Ｑ又甜，飼養過程零化學藥物使用，上市前也有市府抽驗把關，是大家不容錯過的好選擇。感謝東森提供平台協助新北小農漁民，讓他們多個通路能銷售；東森另外還捐贈1000組團圓飯給弱勢族群。
新北青漁蔡家源分享，父親當年養殖貢寮鮑，讓他們兒時就有品嚐貢寮鮑的美味記憶，至今仍念念不忘，所以畢業後決定返家接手養殖事業，期間雖一度因貢寮鮑發生疫病讓他轉行，但好在市府及貢寮區漁會等努力，讓產業復甦，自己也重返養殖。
漁業處表示，貢寮鮑盛產季從每年11月到隔年3月，期間出產的貢寮鮑肉質飽滿鮮甜，歡迎民眾一同品嚐。這次是侯友宜首次上電視購物節目推銷漁產，之前則有兩次經驗是透過線上行銷地瓜。
漁業處補充，過去行銷農漁產品大多為實體，在台北的希望廣場或新北的新希望市集推廣，近來因應社群網路趨勢及疫情，市府也盡量媒合農漁民及電商，像去年就有透過電商平台momo網路購物銷售萬里蟹。另外也以元宇宙概念打造「8bit」風格的「鮮北宴線上虛擬魚市場」，讓民眾與商家能以互動方式交易漁貨。
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