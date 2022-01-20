紀念碑上塗漆稱「美化」被罵翻 北市水利處：擇日修復

台北市萬華區華中河濱公園內有座「楊清溪飛行士紀念碑」，紀念台灣首位環島飛行家。為了美化周遭環境，北市水利處將1993年重建的紀念碑，於近日塗上紅、白、藍漆，引發民眾不滿，認為是破壞歷史文物。對此，水利處回應，近期會邀集里長、文史學者討論如何修復；里長則說，紀念碑過去被當成垃圾桶，才決定要重整為休憩區，讓民眾理解紀念碑意義。

騰雲里里長李重華在社群平台上發文，指楊清溪飛行士紀念碑周遭環境美化修整為休憩區外，紀念碑本身也重新上漆。不過卻引來大批網友留言，批評「把文物弄到醜還大言不慚美化」，還說「這個漆是有事嗎...把它塗成這樣對楊清溪先生的尊重何在？說成美化是在跟我開玩笑嗎？不要用現代的觀點去看待歷史文物好不好...」。

對此，水利處河管科科長游良言表示，當時是要將紀念碑周遭規劃為休憩區，所以特地整修石桌、長椅，並鋪設地磚。紀念碑的部分，過去的底色就是藍色，但長時間沒有補色，嚴重褪色，所以才決定沖洗後重新上漆。

游良言說，也許是選色過於鮮豔，失去歷史文物的感覺，如果民眾覺得不妥或給予其他意見，水利處可以再修正作法，會再和騰雲里里長、文史學者討論要如何修復，或乾脆不要上漆，保持紀念碑原來的樣子，預計近期就會開始作業進行會勘。