聽新聞
test
0:00 / 0:00
紀念碑上塗漆稱「美化」被罵翻 北市水利處：擇日修復
台北市萬華區華中河濱公園內有座「楊清溪飛行士紀念碑」，紀念台灣首位環島飛行家。為了美化周遭環境，北市水利處將1993年重建的紀念碑，於近日塗上紅、白、藍漆，引發民眾不滿，認為是破壞歷史文物。對此，水利處回應，近期會邀集里長、文史學者討論如何修復；里長則說，紀念碑過去被當成垃圾桶，才決定要重整為休憩區，讓民眾理解紀念碑意義。
騰雲里里長李重華在社群平台上發文，指楊清溪飛行士紀念碑周遭環境美化修整為休憩區外，紀念碑本身也重新上漆。不過卻引來大批網友留言，批評「把文物弄到醜還大言不慚美化」，還說「這個漆是有事嗎...把它塗成這樣對楊清溪先生的尊重何在？說成美化是在跟我開玩笑嗎？不要用現代的觀點去看待歷史文物好不好...」。
對此，水利處河管科科長游良言表示，當時是要將紀念碑周遭規劃為休憩區，所以特地整修石桌、長椅，並鋪設地磚。紀念碑的部分，過去的底色就是藍色，但長時間沒有補色，嚴重褪色，所以才決定沖洗後重新上漆。
游良言說，也許是選色過於鮮豔，失去歷史文物的感覺，如果民眾覺得不妥或給予其他意見，水利處可以再修正作法，會再和騰雲里里長、文史學者討論要如何修復，或乾脆不要上漆，保持紀念碑原來的樣子，預計近期就會開始作業進行會勘。
李重華指出，在還沒整修前，民眾常常把垃圾亂丟在紀念碑旁，附近又雜草叢生，所以和水利處討論後，才決定重新美化，在旁邊設置乾淨桌椅，清除雜草，至於油漆顏色，未來會與水利處討論，並參考網友意見進行修復。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言