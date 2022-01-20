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板橋車站違停太誇張 西門計程車站將改為公車站

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
板橋車站西門計程車招呼站周邊違停情形嚴重，有些車輛甚至併排到馬路上。圖／新北市交通局提供
板橋車站西門計程車招呼站周邊違停情形嚴重，有些車輛甚至併排到馬路上。圖／新北市交通局提供

新北市板橋車站西門計程車招呼站車流量極高，但許多計程車都會違規並排停車，嚴重響道路交通安全。新北市府考量後，決定將西門計程車站改為公車停靠站，24日正式實施，請乘客改至板橋車站北門或南門的計程車招呼站排班、搭乘。

板橋車站北門、南門及西門均設有計程車招呼站，惟西門計程車招呼站位於新府路臨縣民大道交通要道，每日尖峰小時交通量高達1868輛，卻常有排班車輛紅線違規停車，甚至並排停車情形，嚴重妨礙行車安全和秩序。

民眾陳先生指出，他每次經過，都會看見許多違停計程車把車輛併排停到大馬路上，有時駕駛不小心，就會出現擦撞，過程險象環生，希望市府能處理亂象。

經統計，去年該處違停開單取締多達156件，且這還是不包含員警現場勸導、驅離的數據。交通局指出，經多年宣導、現場勸導、取締開罰，去年12月22日特別在現場設置「嚴禁並排停車與紅線路段臨停/違者拍照舉發」標誌，但計程車違停問題仍不見改善，在考量用路人行車安全和維護交通順暢，市府決議將該區調整為公車停靠區。

交通局表示，西門計程車招呼站移除後會將前方「板橋公車站(新府路)」調整至該處，以改善公車停靠影響停車場出場車輛行車視距問題；另為提升板橋車站計程車招呼站服務品質與秩序，已擴大南門計程車招呼站排班區，並設置引導及圍欄設施，導引乘客依序搭車，落實計程車排班區候客機會均等原則。

新北市府決定將西門計程車招呼站改為公車站，解決停車亂象。圖／新北市交通局提供
新北市府決定將西門計程車招呼站改為公車站，解決停車亂象。圖／新北市交通局提供

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