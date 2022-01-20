貪圖方便竟將油漆倒排水溝 南港四分溪呈五顏六色
台北市南港區四分溪遭不明廢水排入，導致溪水呈現灰白色，經查後發現，油漆粉刷工程業者為貪圖方便，清洗油漆桶後就將廢水倒入雨水溝內所造成，北市環保局表示，已要求業者先以沙包攔阻避免剩餘油漆繼續流入溪水造成汙染，也依照水汙染防治法處3萬以上、300萬以下罰鍰。
環保局表示，昨日下午3時接獲民眾反映，南港區四分溪近中華科技大學處，遭不明廢水排入導致溪水呈現灰白色，即可派員抵達現場查看，稽查人員發現陳情地點路旁的雨水排水溝有紅色、白色及藍色等油漆殘留，循線往上游追查，發現一名工人正在沖洗油漆桶。
稽查人員即刻要求該人員停止作業，經了解，業者以清水清洗油漆桶，卻貪圖方便，將剩餘油漆逕自導入與水溝內，隨逕流系統排入四分溪造成汙染，現場已要求業者先以沙包攔阻，避免剩餘油漆繼續流入水中造成汙染，並以人工方式挖除水溝油漆殘劑。
環保局說明，排入雨水溝的汙水不會流進汙水處理廠，而是直接排入臨近的溪流、河川等，民眾若有剩餘的油漆，可用廢布或廢紙吸附，再用專用垃圾袋盛裝後丟入環保局垃圾車，若任意傾倒導致水源汙染，違反水汙染防治法第30條，將依同法可處3萬至300萬罰鍰。
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