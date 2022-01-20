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北市公廁管理再進化 應有衛生紙、扶手、求助鈴

中央社 / 台北20日電

北市環保局預告「台北市公廁環境衛生管理自治條例」草案，將公廁管理法制化，明訂公廁設置標準、評鑑分級標準、檢查頻率、罰則等，預告期30天內可提意見。

台北市環保局在草案說明中指出，民國97年行政院環保署訂定「推動台灣公廁整潔品質提升計畫」，通函各縣市配合推動。經評估目前公廁管理主要依據為環保署的計畫，環保機關僅能在公廁評鑑分級檢查表中納為加分或扣分項目，尚乏法源依據規範管理單位遵照辦理，特制定自治條例。

自治條例明定北市公廁廁間應有衛生紙、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶等，也要有貼心設施、扶手、求助鈴等全齡友善設施，且環保局對北市公廁進行建檔列管稽查，管制對象計有14類，除公部門外，原列管名冊中已開放供不特定對象使用的便利超商、速食店、百貨公司及加油站等私部門，也一併納入規範。

草案明訂，公廁若未符合規定設置標配設備，經限期改善仍未改善者，處管理單位新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

環保局說明，該自治條例草案自即日起預公告30天，民眾與相關單位可上環保局官網的最新消息下載草案閱覽，歡迎各界提供書面意見，作為修訂自治條例的參考。

另外，環保局也將於預公告期間召開利害關係人公聽會，汲取各界意見，草案後續將送市府法規委員會、市政會議討論通過，下個會期送請市議會審議，經議會三讀通過後，報請行政院核定，自公布後6個月施行。

北市 衛生紙 行政院

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