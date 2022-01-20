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2022台北燈節2月登場 宇宙飛船降臨士林

中央社 / 台北20日電

2022台北燈節2月11日在士林登場，北市觀傳局指出，今年燈區橫跨捷運劍潭、士林及芝山站，每天晚上在「TAIPEI 40 宇宙飛船」劍潭主燈區有展演，芝山燈區更加碼精彩焰火秀。

台北市觀傳局今天舉辦2022台北燈節主燈首亮相記者會，台北市副市長蔡炳坤致詞表示，今年燈節沿著基河路分成劍潭夜市、士林光彩及芝山河濱3個燈區，其中「TAIPEI40 宇宙飛船」主燈就在劍潭燈區。

蔡炳坤指出，今年燈節架設劍潭主燈區「虎舞台」及芝山河濱燈區「河舞台」，兩個舞台每天晚間6時到10時，每30分鐘都會有一場展演，河舞台更會在每天晚間8時加碼一場精彩焰火秀。

蔡炳坤說，今年燈節規劃線上賞燈，邀請大咖網紅走遍燈區，帶民眾雲端走進市場吃喝玩樂，期待各項活動跟在地店家、夜市及商圈串連響應，帶來人潮，讓士林風華再現。

2022台北燈節創意總監李明道（Akibo）介紹，「TAIPEI40 宇宙飛船」是第一個離開地球表面的主燈，駕駛員因迷航而降落士林，被友善的人們及好吃的美食吸引定居，剛好船身編號40跟士林同音，所以今年被邀請來當燈節主燈，並找來金音獎3項大贏家得主血肉果汁機創作主燈秀音樂。

蔡炳坤會後接受媒體聯訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫將是第一優先，兩個舞台將劃設管制區，民眾進入必須落實實聯制、量體溫及消毒後才能入場，希望民眾口罩戴好戴滿、疫苗打好打快。

媒體詢問，士林攤商多是飲食攤位，無法邊走邊吃如何協助振興？蔡炳坤說，這的確是一個須考量的問題，目前正在與商圈討論因應措施，防疫優先。

蔡炳坤 北市 觀傳局

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