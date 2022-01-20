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注意！塭仔圳重劃區部分道路封閉 地政局提醒民眾改道

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
地政局提醒，多條道路因配合施工陸續封閉，提醒用路人依標誌減速通行。圖／新北市地政局提供
地政局提醒，多條道路因配合施工陸續封閉，提醒用路人依標誌減速通行。圖／新北市地政局提供

新泰塭仔圳市地重劃案第一區已完成地上物拆除，新北市地政局表示，因農曆年節將近，道路車流量大增、停車需求湧現，地政局已要求工程單位，於交維封閉道路前放置改道標誌提醒，工區內也有多處可臨時停車的區域，提供1800餘個汽、機車停車位，方便民眾使用。

地政局表示，中正路以北第一區工程已全面展開，但區內部分巷弄及聯絡道路已配合施工進度陸續封閉，惟主要道路包括新北大道、中港西路、泰林路、文程路、新生路、貴子路、三和路、三泰路等年節期間均維持通行，請用路人行經該區時，依現場交維改道提醒標誌減速通行。

另外，中正路以南的第二區正在加速進行地上物的拆除工作，主要道路如新樹路、瓊林路及瓊林南、北路等都維持正常通行，施工區域皆用圍籬圍設，避免民眾誤入以確保安全，也請行經的用路人多加留意。

地政局進一步表示，過年期間，工地仍維持保全定時巡查及各項機具人員待命，請市民朋友留意不要擅自進入工區，工區內也禁止隨意傾倒垃圾、施放爆竹煙火，若有緊急狀況可電話聯繫就近的派出所或工務所處理，第一區工務所電話：(02) 29080718、第二區工務所電話：(02)29071918。

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