民眾黨議員名單有「退場機制」 不排除找藍綠強棒合作

民眾黨日前召開選舉決策委員會時曾討論到「退場機制」，有黨內人士認為，像新北、高雄、台南等12月1日就公布議員提名人選，若擬參選人勤跑數月仍無成績，不如換人，找藍綠初選失利的強棒合作。民眾黨秘書長謝立功表示，因提名人選多是政治素人，黨內現階段還是會先全力輔導，協助他們衝高知名度。

民眾黨在12月1日公布新北市、台中市、台南市、高雄市、苗栗縣的議員參選名單，當中包含26名縣市議員、8名鄉鎮市民代表、1名里長，大多為高學歷且年輕的政治素人。

不過民眾黨內部人士認為，這波名單中，大多是政治素人，不懂選舉操作，有些人跑了2個月，地方都還是不認識他們，擔憂這樣下去，年底大選恐怕拿不了太多席次。

黨內人士透露，他們在之前的選決會有討論到所謂的「退場機制」，若觀察數月後，參選人聲勢還是沒起來，就可能被取消提名資格。

該名黨內人士舉例，國民黨、民進黨在新北市的地方初選相當激烈，就算初選失利的參選人也有一定實力，黨內已有在觀察藍綠初選情形，若有機會，不排除汰換民眾黨內較弱的參選人，拉攏藍營、綠營初選失利的強棒合作，爭搶更多席次，為黨主席柯文哲參選2024總統大選壯聲勢。

謝立功表示，黨內之前召開選舉決策委員會時，的確有討論到退場機制，不過主要還是因為他們提名的大多是政治素人，許多參選人可能在起跑後遇到個人或家庭因素，若真的不適合選舉，會讓他們退場。

他們現在也不清楚其他政黨最後會如何提名，所以黨內在這部分會保持較大的彈性。謝立功補充，這群政治素人以往不懂政治運作，黨內還是會先以輔導他們為主，只要他們碰到困難，就給予個別協助，希望讓他們能多跑一些時間再看看。