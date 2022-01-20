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影／收養浪貓送油畫 戴湘儀畫貓不成 卻像虎

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
板橋動物之家內有許多浪貓等帶民眾認養。記者李定宇／攝影
板橋動物之家內有許多浪貓等帶民眾認養。記者李定宇／攝影

為鼓勵民眾領養代替購買，新北市動保處今於板橋動物之家舉辦「福虎生風-虎貓特輯」活動，新北市副發言人戴湘儀、藝人米可白及插畫名家「人生好難，隨便畫就好」為動物之家5隻老、殘、疾虎斑貓咪作畫，只是戴湘儀畫的浪貓「乖乖」，相似度差異極大，她自己都忍不住笑說「畫得比較像老虎啦！」

戴湘儀彩繪對象「乖乖」是隻後癱貓，3年前臥倒路上奄奄一息，經動保處救援活下，但胸椎錯位從此後肢癱瘓，只能用前腳爬行，現在是隻漂亮親人貓，戴湘儀表示，平常就很關心動物議題，尤其長照動物更需關心和愛護，這次特別提供高齡和殘疾貓犬畫像送給認養人，讓更多人看見他們。

藝人米可白長期於板橋動物之家擔任志工，她今參與活動提供照顧愛犬錢錢的媽媽經，也分享每一隻虎斑貓背後故事，新年新希望動物之家犬貓能順利被認養。

新北市8間動物之家老年或殘疾貓咪數計有22隻，大多救援入所，部分貓咪進來時已癱瘓或罹患疾病，虎斑貓「銀狐」因當初民眾發現牠倒在路邊，虛弱多病，經救援入所全身銀色毛髮非常漂亮，吸引很多來參觀民眾目光，但因身患貓愛滋，需有愛心民眾認養。

動保處推行「虎年認養虎斑貓享好禮」活動，市府副發言人戴湘儀和插畫名家「人生好難，隨便畫就好」為5隻不易認養出去老、殘、疾虎斑貓繪製貓像，分別提供油畫及手作畫作彩繪，民眾只要認養5隻其中1隻，可獲得貓咪畫作。即日起認養高齡犬、身患殘疾或久居動物之家貓咪，可享有1年份飼料、醫療或提供輔具等免費服務。

戴湘儀的「乖乖」油畫像，與本尊(左)相似度差異頗大。記者李定宇／攝影
戴湘儀的「乖乖」油畫像，與本尊(左)相似度差異頗大。記者李定宇／攝影
板橋動物之家內展示貓咪趣味插畫。記者李定宇／攝影
板橋動物之家內展示貓咪趣味插畫。記者李定宇／攝影

認養 動物之家

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