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土城重劃區清水廣場 百坪活動中心今啟用

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市土城區清水活動中心今啟用。記者李定宇／攝影
新北市土城區清水活動中心今啟用。記者李定宇／攝影

坐落於新北市土城重劃區內的清水市民活動中心，今由市長侯友宜主持啟用及揭牌儀式。該活動中心配置於清水廣場基地，以地下開挖方式打造百坪空間，啟用後清水里及周邊共6里約3萬3千名市民可供使用。

新北市議員林金結表示，4年前於議會提案，將平均地權基金使用從1500萬增加到2千萬，與當地里長一起努力，終於蓋成廣場地下室活動中心，可改善清水里民眾過往都需要到永豐里使用活動中心的問題，未來清水市民活動中心可供長者共餐及市民使用。

為保留清水廣場原有活動空間與兒童遊戲區，經評估並凝聚地方共識後，市府投入近2千萬經費將活動中心設置於地下一樓，透過地下空間綜合規劃，未來可供附近市民各類集會及瑜珈、繪畫、書法等各項研習課程使用。

清水市民活動中心提供便利多元的使用空間外，搭配一樓清水廣場綠地與兒童遊樂區，逐步形成複合式的休憩環境，連通的電梯口也特別以抿石子建材與現有地景融合。

民政局長柯慶忠說，加上清水市民活動中心，新北目前已有498間市民活動中心，不但皆具寬敞空間供民眾從事各項休閒活動，且許多活動中心設置銀髮俱樂部、社區關懷據點、體健設施、韻律及才藝教室等多用途服務頗具成效。

侯友宜則表示，感謝土城清水里長江純文的帶動，清水活動中心正式落成，未來這個地方就是清水地區不管是老人共餐，以及關懷、運動休閒社團相關的活動地方，讓清水地區市民可以善用活動中心。

針對新北市副發言人呂家愷今天陪同侯友宜抵達土城，由於傳出呂家愷可能參選土樹三鶯選區，侯友宜表示，年輕朋友不管在哪個角色跟工作崗位，只要願意全心全力為國家人民努力做事，都是值得肯定的。

新北市長侯友宜與正在活動中心內寫純聯的小朋友互動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜與正在活動中心內寫純聯的小朋友互動。記者李定宇／攝影

侯友宜 里約

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