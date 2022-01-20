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北宜等3處部分路段 24日起恢復區間測速

中央社 / 新北20日電

新北市警交大今天表示，已完成3處區間測速儀器檢測，包括「新店區環河路」、「台64線中和段」及「北宜公路26.2-32.2K」，擬24日起配合春節加強節日安全維護工作，恢復執法。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，民國110年初，全台45處（新北8處）區間測速儀器遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮，全面停用。

根據警方統計，區間路段事故有增加趨勢，尤其北宜公路110年發生9件死亡事故，較前年4件增加125%，均發生於未實施區間路段，觀察事故發生情形多為未依規定讓車、失控自撞山壁、衝到對向車道或翻落邊坡等，多與速度有關。

警方表示，運用固定式及移動式測速照相設備加強超速取締，去年光是北宜公路就取締了1萬7000餘件，但跑山車友會成立「掃雷小組」，沿線巡查執行測速點位並互相通報減速行駛，致速度管理成效有限，區間設備確有執法必要。

警方說，交通部去年12月底公布區間設備資安檢測要求，「台64線中和段」、「新店區環河路」及「北宜26.2-32.2K」區間測速已通過經濟部標準檢驗局對車速的準確度檢定，資安上完成實驗室檢測，證明偵測過程無不當資訊輸出與輸入，也排除使用中國零件，將恢復執法。

警方提醒，其他路段易超速肇事地點以固定式及移動式測速照相加強速度管理，籲請用路人以平穩車速行進，共同維護行車安全與秩序。

測速

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