中和公所32位大師揮毫春聯 「得來速」發放迎新春

新北中和區公所今起連4天辦理「春聯得來速」，請大師揮毫共800份供民眾索取，且還是對聯橫幅，當中有各種不同吉祥祝福及字體，讓不少民眾領取「開獎」，看看自己新春獲得的獨特祝福詞。

虎年春節就要到來，中和區公所今舉辦「111年福虎平安賀新年 納福中和贈春聯」活動開幕式，並因應疫情採「得來速」方式在公所門口發放春聯，吸引不少民眾前來領取。

中和區公所表示，公所邀集32位書法老師輪番揮毫，且是其他公所少見的對聯橫幅，書寫數量也相當多。這次活動從今日起連4天、8場次發放名家揮毫及新北「平安祥虎」春聯，每天限量200份、共800份供民眾索取。

民眾陳小姐分享，看到有名家揮毫非常特別，今年第一次看到就趕快來領。中華民國書法教學研究學會前常務理事吳仙美表示，每個老師都有自己的筆法，像她就主要寫行楷，今年已經是第7年在中和揮毫，民眾也都非常熱情。