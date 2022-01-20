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中和公所32位大師揮毫春聯 「得來速」發放迎新春

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
中和區公所今年特別邀中和國小校長呂郁原及國小學童一起揮毫寫下賀詞。記者李成蔭／攝影
中和區公所今年特別邀中和國小校長呂郁原及國小學童一起揮毫寫下賀詞。記者李成蔭／攝影

新北中和區公所今起連4天辦理「春聯得來速」，請大師揮毫共800份供民眾索取，且還是對聯橫幅，當中有各種不同吉祥祝福及字體，讓不少民眾領取「開獎」，看看自己新春獲得的獨特祝福詞。

虎年春節就要到來，中和區公所今舉辦「111年福虎平安賀新年 納福中和贈春聯」活動開幕式，並因應疫情採「得來速」方式在公所門口發放春聯，吸引不少民眾前來領取。

中和區公所表示，公所邀集32位書法老師輪番揮毫，且是其他公所少見的對聯橫幅，書寫數量也相當多。這次活動從今日起連4天、8場次發放名家揮毫及新北「平安祥虎」春聯，每天限量200份、共800份供民眾索取。

民眾陳小姐分享，看到有名家揮毫非常特別，今年第一次看到就趕快來領。中華民國書法教學研究學會前常務理事吳仙美表示，每個老師都有自己的筆法，像她就主要寫行楷，今年已經是第7年在中和揮毫，民眾也都非常熱情。

中和區長賴俊達表示，貼春聯是新春傳統習俗，今年特別邀中和國小校長呂郁原及兩位國小學童一起揮毫寫下賀詞，盼民眾都能「平安享福」、「平安上好」，一同度過疫情。

中和區公所因應疫情採「得來速」方式在公所門口發放春聯，吸引不少民眾前來領取。記者李成蔭／攝影
中和區公所因應疫情採「得來速」方式在公所門口發放春聯，吸引不少民眾前來領取。記者李成蔭／攝影
書法老師宋洪終揮毫對聯。記者李成蔭／攝影
書法老師宋洪終揮毫對聯。記者李成蔭／攝影
書法老師認真書寫春聯。記者李成蔭／攝影
書法老師認真書寫春聯。記者李成蔭／攝影
中和區公所今舉辦「111年福虎平安賀新年 納福中和贈春聯」活動開幕式。記者李成蔭／攝影
中和區公所今舉辦「111年福虎平安賀新年 納福中和贈春聯」活動開幕式。記者李成蔭／攝影

春聯 疫情 新北

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