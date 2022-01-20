不讓公廁臭又髒 台北市擬制定自治條例草案

台北市2001年率全國之先推動公廁年政策、2015年推出貼心公廁制度，為精進北市公廁品質，北市環保局擬制定「台北市公廁環境衛生管理自治條例（草案）」，針對14類管制對象做3項列管稽查。環保局表示，該自治條例草案即日起預公告30天，待議會三讀通過後，將於公布後6個月實施。

台北市為國際觀光城市，首善之都的公廁環境不僅展現民眾生活品質，也代表城市的門面形象，隨著社會多元化，民眾對公廁的硬軟體需求更殷切，環保局擬制定「台北市公廁環境衛生管理自治條例（草案）」，立法規範列管公廁及管制單位，依民眾如廁需求明定北市公廁的標配設備。

環保局說明，該自治條例草案明定3要點對北市公廁進行建檔列管稽查，第一，各公廁管理單位應完善公廁設施及確實清潔維護公廁環境衛生；第二，應接受環保局評鑑分級結果達優等級以上；第三，應全面設置貼心設施、扶手、求助鈴等全齡友善設施，提供管理單位做為公廁優化的依循。

管制對象分為14類，除了公部門，開放提供不特定對象使用的私部門也一併納入規範，如便利超商、速食店、百貨公司及加油站等，並訂有相關對應罰則；草案明定，公廁若未符合規定設置標配設備，經限期改善仍未改善者，將處管理單位6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

環保局表示，北市於2001年率全國之先推動公廁年政策，2015年推出貼心公廁制度，輔導公廁管理單位提供馬桶坐墊紙或坐墊消毒液，依環保署2020年各縣市公廁滿意度調查結果，北市為六都之冠。而該自治條例草案，將逐步輔導、進而要求未來各公私部門皆依法設置公廁貼心友善設備，讓北市公廁管理法制化。

環保局說明，該自治條例草案自即日起預公告至2月16日，總計30天，民眾與相關單位可上環保局官網的最新消息下載草案閱覽，也可提供書面意見，作為修訂自治條例的參考。另也將於預公告期間召開利害關係人公聽會，汲取各界意見。