新北號召企業界認養海灘 守護美麗海岸線

新北市海岸線總長度145公里，但海岸垃圾造成環境髒亂，億光電子、燿華電子、台灣房屋、遠東百貨及亞東工業氣體等5間企業代表，在市長侯友宜見證下，共同承諾認養海岸共計1.2公里的新北海岸線，環保局補充，民眾可到淨灘合作社借用工具，隨時為淨灘盡份心力。

環保局今天在市府大樓逗點實驗室舉辦「新北揪企業 海灘新淨界」記者會，億光電子等5家公司分別承諾認養本市萬里龜吼海灘、貢寮金沙灣海灘、林口嘉寶海灘、三芝下員坑海岸及淡水六塊厝，共計1.2公里。

侯友宜表示，新北市沿海線145公里，為了永續環境跟海洋復育，鼓勵企業界一起淨灘，光是去年就清了33噸回收物、177噸垃圾，市府鼓勵新北企業界一起投入，已有54家企業認領淨灘範圍，將近13公里海岸線被認養，這些公益慈善讓環境永續發展，企業界勇於保護環境，這些愛心也讓新北的環境更漂亮。

億光電子董事長葉寅夫表示，公司不斷響應淨灘活動，也成立專門小組配合清理廢棄物，不論大小朋友來說都是很好的教育；耀華電子副董事長張元輔表示，希望透過此次活動，能將保護海洋的觀念傳遞到社會角落，教育下一代，保護海洋不能只靠淨灘，需要每個人盡份心力才能達到效果。

台灣房屋公司副總裁周鶴鳴說，近年台灣房屋倡議ESG+，除了種植一萬棵樹、成立友善農場，此次謝謝市府邀約，將動員為海洋盡份心力，讓環境變更好；亞東工業氣體資深協理石佑恩指出，每到海灘都看到垃圾覺得很可惜，公司在北中南每個海灘都有清理，希望大家都為沙灘一起盡份心力。遠東百貨公司營運長林彰豐表示，公司長期關注環保議題，自己連續多年都帶著員工都去淨灘，為環境盡份心力，