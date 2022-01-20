政院南服中心贈總統府春聯、紅包 加碼書法家揮毫

農曆春節將至，行政院南部聯合服務中心今明兩天上午舉辦揮毫寫春聯活動，現場也備有1000總統府「福運旺來」春聯和紅包袋供民眾索取。今早9點不到已有20多名民眾排隊，民眾歐小姐說，她每年都會拿總統春聯，「貼總統的春聯感覺不太一樣，也沾沾喜氣。」

南服中心副執行長陳文亮也現在揮毫寫下「滿」、「福」、「春」、「虎」，陳文亮說，中心每年都會舉辦名家揮毫寫春聯活動，預祝民眾新春快樂，也提醒，疫情期間民眾要戴好口罩、保持社交距離，把疫情守住才有好日子過。現場排隊領取民眾都須量體溫、噴酒精。

民眾龔先生說，他剛好到中心辦事，看到門口領春聯就跟著排隊，今年虎年紅包袋設計得很可愛，剛好用得上。

今年中心邀請的書法家有蔡典成、蔡武勳、藍進士、楊壽雲等人，有民眾預先把自己想要的春聯文字寫在小抄上，準備讓書法家揮毫。民眾陳小姐說，自己就住附近，能拿到親筆寫的春聯很有意思，比坊間販售的春聯更有溫度。