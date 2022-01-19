快訊

聯亞藥重大訊息將公布 20日暫停交易

東吳大學城中校區有確診足跡 百名師生自主健康管理

民眾黨北市黨部：議員提名作法由黨中央決策

中央社 / 台北19日電

媒體報導，台灣民眾黨2022台北市議員選舉在士林北投、大安文山區擬採全民調。民眾黨台北市黨部主委林國成今天說，不清楚相關作法，以黨中央決策為主。

自由時報電子報報導，民眾黨備戰2022縣市議員選舉，台北市議員布局在士林北投選區、大安文山選區，黨內面臨「二搶一」。據悉，黨內評估開放提名2席，已提但書，5月再做1次全民調，確定2人都在安全名單才全提，正在民眾黨中央委員會議討論。

對此，林國成接受媒體電話訪問時說，提名權及全民調等作法，都由黨中央決定，不清楚相關作法，若黨中央有作決策，以黨中央決定為主，尊重黨中央。

林國成表示，台北市第1選區（士林、北投）、第6選區（大安、文山）當時提報黨中央，各為2席，這部分符合提名辦法，後續等黨中央決定後，才會進行後續階段。

台灣民眾黨 北市 北投

延伸閱讀

桃園群聚燒到北市大學 北市證實：東吳大學有確診足跡

曾接種2劑科興！北市住萬華40歲女 境外個案改判為本土

士林寒冬送暖邁入第22年 贈獨居長者物資、2000元紅包

台北市議員選舉 國民黨初步提名規劃過半

相關新聞

北市府預算政黨協商 雙城論壇預算將進行表決戰

台北市議會下午針對明年度總預算進行政黨協商，其中與雙城論壇有關的城市交流預算130萬，引發討論，民進黨和社民黨、部分無黨...

影／2022新北燈會初四登場 侯友宜：隨時做滾動式調整

2022新北燈會將於2月4日至2月28日舉行，此次以燈會劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，規劃7個主題燈區、6大類型演...

台大野柳地質公園發現巨大生痕化石 類似博比特蟲古生物

國立台灣大學地質系施路易老師團隊近日在野柳地質公園發現巨大生痕化石，這種生痕化石直徑2到3公分，長度超過2公尺，它像是一...

柯文哲曾說「輾過去」 社子島開發案今終於通過環評

台北巿社子島開發案爭議許久，北市府針對社子島進行二階環境影響評估，儘管社子島自救會今早9時就到台北市政府抗議，質疑市府尚...

淡水藝文步道啟用 逛公園也能讀文學作品

淡水區和平公園完工超過十年，設備老舊，淡水區公所除爭取預算修繕外，此次利用園區內空間，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎...

安心過年！板橋、土城議員和數位天空為獨居長者送暖

迎迎接農曆年節，家家戶戶都會準備年菜及過年所需要的物品，板橋、土城在地議員林國春、黃永昌、廣興里長張淑玲和數位天空合作做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。