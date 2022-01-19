民眾黨北市黨部：議員提名作法由黨中央決策

媒體報導，台灣民眾黨2022台北市議員選舉在士林北投、大安文山區擬採全民調。民眾黨台北市黨部主委林國成今天說，不清楚相關作法，以黨中央決策為主。

自由時報電子報報導，民眾黨備戰2022縣市議員選舉，台北市議員布局在士林北投選區、大安文山選區，黨內面臨「二搶一」。據悉，黨內評估開放提名2席，已提但書，5月再做1次全民調，確定2人都在安全名單才全提，正在民眾黨中央委員會議討論。

對此，林國成接受媒體電話訪問時說，提名權及全民調等作法，都由黨中央決定，不清楚相關作法，若黨中央有作決策，以黨中央決定為主，尊重黨中央。

林國成表示，台北市第1選區（士林、北投）、第6選區（大安、文山）當時提報黨中央，各為2席，這部分符合提名辦法，後續等黨中央決定後，才會進行後續階段。