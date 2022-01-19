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坪林茶博館「津甘馧」特展 以感恩之心讓人重新連結

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市坪林茶業博物館即日起展出「津甘馧」特展，以感恩之心展出各種茶文化相關藝術。圖／取自新北市坪林茶業博物館臉書
新北市坪林茶業博物館即日起展出「津甘馧」特展，以感恩之心展出各種茶文化相關藝術。圖／取自新北市坪林茶業博物館臉書

新北市坪林茶業博物館即日起展出「津甘馧」特展，以感恩之心展出各種茶文化相關藝術，其中還有特別的「器皿補釘」工藝，盼在後疫情時代，藉由以感恩為主題的特展，重新拉近人與人之間的距離，特展將一路展至明年5月8日。

館方表示，這次疫情的紛擾中帶來巨變，卻也帶來省思的契機，特展從淵源流長的茶文化裡，探索面對無常的勇氣、學習療癒傷痕的智慧，盼用感恩的心為民眾修復身心創傷，重新連結後疫情時代人與人之間的距離。

館方指出，這次展覽中有特別的台日茶器「金繕」、「鋦瓷」工藝，會有這樣的工藝主要是因為早年物資缺乏，家中許多陶瓷器皿若有破損情形都會設法修復，所以當時是有「補碗行業」，工匠透過工具補釘器皿裂縫，讓器皿得以繼續使用；這次特展就展出些台灣早期的修復工具和挑擔。

館方提到，各國都有與「感恩」相關的傳統習俗，例如奉茶文化、茶道禮儀、感恩節慶等，這次展覽盼以感謝取代失去，盼撫慰且振奮人心。坪林茶業博物館至即日起展出「津甘馧」特展，將一路展至明年5月8日，民眾可至博物館地下一樓參觀。

新北市坪林茶業博物館即日起展出「津甘馧」特展。圖為茶博館團隊為新上檔的展覽準備。圖／取自新北市坪林茶業博物館臉書
新北市坪林茶業博物館即日起展出「津甘馧」特展。圖為茶博館團隊為新上檔的展覽準備。圖／取自新北市坪林茶業博物館臉書

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