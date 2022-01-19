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北市府預算政黨協商 雙城論壇預算將進行表決戰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。記者楊正海／攝影
台北市議會。記者楊正海／攝影

台北市議會下午針對明年度總預算進行政黨協商，其中與雙城論壇有關的城市交流預算130萬，引發討論，民進黨和社民黨、部分無黨議員都要求刪除，但國民黨反對；另外，北市原編列28億元預算購買第三劑疫苗，在委員會中已經決定刪除，但國民黨主張應恢復，也沒有共識，預料明、後兩天送大會表決。

北市議會審查明年市府預算，今天進入第三天政黨協商，其中市府秘書處編列350萬預算製作「市政8周年紀念特輯」，引發多位議員質疑市府花錢替市長柯文哲做「畢業紀念冊」，而非市府所稱的市政紀錄，因此國、民兩黨、新黨和其他政團，和一致通過將該筆預算刪除。

民進黨市議會黨團總召梁文傑指出，雙城論壇相關預算130萬元，雖然不多，但這對市政發展無助，不應花納稅人的錢舉辦雙城論壇，這是態度的展現，且社民黨議員苗博雅和部分無黨議員，都要求刪除，但國民黨反對。另外就是柯文哲要買第三劑疫苗的28億元，由於委員會已經全數刪除，但國民黨提出要恢復預算，因此會送大會表決。

國民黨市議會黨團書記長王欣儀指出，雙城論壇的預算，按原委員會的意見就是照案通過，但民進黨堅持要刪，所以一直被暫擱，似乎沒有討論協調空間，只好送表決。

至於疫苗28億預算，王欣儀說，原本預算是第三劑疫苗預算和防疫藥品，國民黨團主張就算不買疫苗和藥品，還是有其他防疫物資要準備，尤其要因應Omicron，未來可能要普篩或廣設篩檢站需要，面對來勢洶洶的變種病毒，要有一些相關準備，可以先保留預算科目1000元，未來可以彈性因應。

下午審預算，政黨協商過程仍有不少預算案遭暫擱， 例如市警局監視器頻寬從3M降2M，有議員要刪減費用，但又有議員要求市府用追加預算改善畫質，相互矛盾，未達共識，決定暫擱；另外，柯文哲的二備金7.4億，也有議員有其他意見，沒有過關，明天續審。

國民黨 疫苗 雙城論壇

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