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新北燈會主燈「臥虎藏龍」 穿梭瀏覽城市特色

中央社 / 新北19日電

新北市府今天表示，2022新北燈會主燈以「臥虎藏龍」為主題，2月4日起在新北大都會公園舉行，透過「燈會劇場」形式連結辰光橋與熊猴森樂園，還有日本燈組充滿濃濃東洋風情。

新北市政府民政局今天下午舉行「2022新北燈會」記者會，宣布2月4日起，將新北大都會公園打造成大型劇場，規劃7個主題燈區、6大類型演出，邀請17個演出團隊輪番上陣，展演至2月28日。

市長侯友宜致詞表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多行業蕭條，春節期間是重要商機時間，新北燈會連續舉辦3屆受好評，會繼續舉行。

民政局長柯慶忠表示，今年邀花燈師傅陳祖榮打造虎年主燈「臥虎藏龍」，虎身長達120公尺、高度達8公尺，穿梭其間可一覽新北產業發達的城市特色；各主題燈區也搭配場域故事，營造溫馨浪漫氛圍。

柯慶忠表示，新北燈會將於2月4日晚間7時開幕點燈，除整點主燈秀以外、還有陣頭藝演、音樂百匯、水舞展演，與星空奇幻遊行、街頭馬戲等類型演出。

民政局說，以新莊地藏庵立面樣式設計的「廟埕搬戲」燈區，周邊設置吸睛的官將首、八家將臉譜；「小熊甜蜜森林」可與小熊互動、採蜜；日本燈組充滿濃濃東洋風情。

民政局說，因應疫情於現場入口設置量體溫與酒精清消機具，採行實聯制，並請賞燈民眾全程戴口罩，如有飲食需求限於現場「飲食專用區」食用。

燈會 疫情

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