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淡水藝文步道啟用 逛公園也能讀文學作品
淡水區和平公園完工超過十年，設備老舊，淡水區公所除爭取預算修繕外，此次利用園區內空間，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，讓民眾徜徉於自然環境中，還可欣賞藝文人士作品，走訪公園也有文學味。
區長巫宗仁表示，透過設置滬尾藝文步道，藉由蒐集以淡水為主題的相關藝文創作和淡水在地藝文人士的作品，建立一個以淡水為核心主题的户外藝術文學廊道，讓民眾不必刻意走入美術館，在倘佯山河海美景的同時，就能欣賞到大師級的創作，讓藝術融入民眾的生活之中。
巫宗仁表示，公所與淡江大學文錙藝術中心及國家文藝獎得主李魁賢等人討論，經多位專家學者推薦，蒐集在地藝術家及知名作家以淡水為題的畫作，如陳澄波、蔣勳、林獻堂等總計50幅作品，為讓作品忠實呈現，不受風吹雨淋導致損壞，成品以陶板燒呈現，民眾只要掃描一旁的QR-Code，即可觀賞作品的影片介紹。
巫宗仁指出，和平公園在11年前完工，公園屬日式庭園風格，園區內設有步道、無障礙人行環境、觀景平台、紀念碑等設施，與一滴水紀念館及滬尾藝文步道相輔相成，漫步於園區內可遠眺觀音山和淡水河口，公園完工至今已逾十年，園區內多數設施損壞及積水等問題，已爭取市府補助計畫，改善園區安全品質。
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