淡水藝文步道啟用 逛公園也能讀文學作品

淡水區和平公園完工超過十年，設備老舊，淡水區公所除爭取預算修繕外，此次利用園區內空間，精選與淡水有關的詩人及書畫家作品豎立於坡道兩旁，讓民眾徜徉於自然環境中，還可欣賞藝文人士作品，走訪公園也有文學味。

區長巫宗仁表示，透過設置滬尾藝文步道，藉由蒐集以淡水為主題的相關藝文創作和淡水在地藝文人士的作品，建立一個以淡水為核心主题的户外藝術文學廊道，讓民眾不必刻意走入美術館，在倘佯山河海美景的同時，就能欣賞到大師級的創作，讓藝術融入民眾的生活之中。

巫宗仁表示，公所與淡江大學文錙藝術中心及國家文藝獎得主李魁賢等人討論，經多位專家學者推薦，蒐集在地藝術家及知名作家以淡水為題的畫作，如陳澄波、蔣勳、林獻堂等總計50幅作品，為讓作品忠實呈現，不受風吹雨淋導致損壞，成品以陶板燒呈現，民眾只要掃描一旁的QR-Code，即可觀賞作品的影片介紹。