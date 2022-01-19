員警執勤護春節平安 汐止扶輪社送加菜金

過年九天連假就要展開，在大部分的人開心準備過年的同時，員警們不打烊，肩負起轄區治安、交通的維護工作，所以，汐止扶輪社在春安工作起跑前，今(19)日特地到警分局慰問辛苦的員警，並且送上加菜金。

汐止扶輪社長楊為仲說，汐止扶輪社每年過年的時候都會關心員警並且致贈慰問金，因為，他們過年期間真的很辛苦，因為，不管是在道路上或是酒駕巡邏或是治安上，都可以看到警察同仁這麼辛苦的在工作，所以，今天很高興能有這機會致贈慰問金，也希望他們過年的時候有一個更好的年。

新北市議員廖先翔指出，春節就快要到了，許多家庭都準備過新年，但是社會上有一群默默辛苦的警消在過年期間，他們都在堅守著崗位，守護人民，為了感謝他們的辛勞，汐止扶輪社今天特別來汐止警分局慰問，也感謝汐止分局長期以來對地方不管是交通或是治安的協助。

汐止警分局副分局長黃建中表示，很感謝汐止扶輪社來慰問分局的同仁，讓大家共同為即將到來的農曆春節交通、治安努力打拼。這次春節專案總共有15天，從1/24到2/7，重點主要放在治安平穩、交通順暢、民眾安心等三大主軸。

黃建中強調，在治安平穩的部分，重點在維護金融機構的安全，還有防竊盜、防搶、防詐騙。交通順暢則是會在年貨採買的地點加強交通疏導，像是好市多、中正路市場、金龍市場等都會加強派員維護秩序，促進交通安全，還有執法部分，會嚴格取締酒駕，請大家不要心存僥倖。至於民眾安心，會加強為民服務，像是巨額提款護鈔、協助民眾舉家外出住居安全，希望大家都能過個好年。