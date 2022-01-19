瑞芳安德宮寒冬送暖 16年愛心不間斷

農曆新年即將到來，在這歲末時刻，瑞芳東和里的安德宮，為了回饋地方鄉親，今(19)日和里辦公處及社區發展協會合作，針對里內弱勢家庭送白米、做愛心，這也是第十六年愛心送暖不間斷，讓社區居民都很感恩。

除了祈福、新年拜年，瑞芳東和里信仰中心安德宮與里辦公室準備了一百多份的物資提供給弱勢戶，因為疫情影響，弱勢戶要工作養家更顯困難，因此，里長也是放寬條件來發放物資，現場除了有白米、沙拉油也給紅包提供生活救濟，讓家庭成員較多的低收戶撐過艱難的時期。包括瑞芳區長施玉祥和議員林裔綺服務處也到場共襄盛舉，並協助發放物資。

東和里的安德宮，一直都是里民重要的信仰中心，平時總是香火鼎盛，而為了關懷地方鄉親，今年已經是第十六年舉行送白米的活動，發放當天就湧入好多里民，現場還備有熱呼呼的熱湯，收到捐助的民眾也感謝地方上的善心人士。

瑞芳區長施玉祥說，全里共計有178位居民受惠，每年受到地方善心人士的照顧，也讓鄉親感動不已，也因為有這些人的愛心滿滿，才讓社會上充滿溫情。

東和里長周樹木說，除了廟方募集的物資，還有各方的善心人士捐款，里辦公處則是將黃金資收站的部分盈餘也捐出來，幫助里內真正需要幫助的人，讓他們能過個好年。