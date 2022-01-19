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送紅包、物資 汐止烘內實物銀行助弱勢過年

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區烘內派出所實物銀行過年前還發送紅包、以及白米、罐頭等生活物資給關懷戶。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區烘內派出所實物銀行過年前還發送紅包、以及白米、罐頭等生活物資給關懷戶。 圖／觀天下有線電視提供

過年快到了，社會處處有溫暖，汐止區烘內派出所實物銀行長期關懷弱勢家庭，昨(18)日趕在過年前還發送紅包、以及白米、罐頭等生活物資給關懷戶，希望讓汐止的弱勢家庭都能過好年。

烘內實物銀行執行長許崇修表示，台北市老年健康慈善協會從去年開始，在農曆年的時候都會將協會的一些愛心來關懷汐止的獨居老人，發一個紅包讓他們好好的過年，也發了一些物資食物禮盒包括營養品、還有他們捐贈的杏仁粉，希望讓獨居長者可以過一個平安的好年。

台北市老年健康慈善協會理事長陳緒繐指出，平時除了到老人院、育幼院等做物資捐贈之外，每年過年過節都會關懷獨居老人，希望讓他們感受到過年的溫暖。

汐止警分局副分局長黃建中表示，警察不止是維護社會治安、促進交通安全外，關懷弱勢團體也是平常的重點工作之一，這次能和老年健康慈善協會、及時傳愛實物銀行共同合作來發放民生物資跟紅包，希望給在地的弱勢團體一點關懷，讓他們過個好年，也展現警察俠警柔情的一面。

汐止警分局也一起加入關懷弱勢家庭，除了現場領取的，針對行動不便或是住得遠沒辦法到派出所領物資的，則是親自送到家，一行人接著先到勤進路這一戶，兩個獨居長者互相照顧，其中一個?床行動不便，實物銀行也將紅包、物資送到他們的手上，讓民眾很感動。

汐止 獨居老人 實物銀行

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