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新北燈會2月4日開幕 平溪天燈節做好防疫可舉行

中央社 / 新北19日電

新北市府今天表示，新北燈會與平溪天燈節，在做好人流管制與實聯制措施，活動正常舉行。寒假期間，高中以下學校畢業旅行都已延期，課業輔導鼓勵採線上舉行，並滾動調整。

新北市府民政局宣布，2022新北燈會將於2月4日至2月28日在大都會公園舉辦；觀光旅遊局也表示，將於20日公布平溪天燈節舉辦場次與地點。

市長侯友宜在新北燈會記者會後接受聯訪表示，燈會是每年盛事，但會以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先考量，希望春節穩穩守住疫情。戶外活動實施實聯制、戴口罩，保持適當距離、管控人流就可持續舉辦。

至於是否在會場實施「疫苗護照」，侯友宜說，會看疫情變化，目前不需要。寒假期間課外活動都已經延後，隨時依據疫情狀況滾動式檢討，目前還沒有要做調整防疫策略的必要。

侯友宜說，春節期間他會到廟宇上香祈福，但是否發福袋要視疫情狀況才決定。部分廟宇在大年初一（2月1日）搶頭香很熱門，是否會造成信徒群聚，侯友宜說，會請民政局要求寺廟落實防疫規定。

市府教育局下午發布簡訊表示，寒假期間（1月21日至2月10日），鼓勵校園課業輔導及各類活動採線上辦理，非必要活動可暫停或延期，實體活動務必落實防疫措施。

教育局說，開學後，學校辦理師生活動，將視疫情狀況滾動式修正。初步調查，寒假期間新北市高中以下各級學校畢業旅行都已延期。

侯友宜上午舉行防疫會議後接受聯訪表示，現階段並沒有要禁止餐廳內用，盼望全力守住疫情。因Delta變異株病毒與Omicron變異株病毒不一樣，且時空環境不同，去年繼Alpha之後，Delta病毒來勢洶洶，社區傳播速度及造成醫療體系量能挑戰嚴峻，現在的Omicron病毒防疫重點在阻絕於境外。

疫情 侯友宜

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