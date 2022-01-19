淡水北新里結合企業做愛心 助弱勢過好年
新北市淡水區北新里結合愛心人士及企業宮廟，共捐出了十多萬元，購買白米等生活物質，送給里內低收入戶及有生活困難的居民，11年來幫助弱勢從不間斷，今年更結合淡信慈善基金會，也一同加入送愛心的行列。
北新里長許春榮表示，去年因為疫情關係，除了每年農曆年節發的紅包，在去年7月也多發了一次的救濟金，而今年除了再次感謝里內企業宮廟所捐助的金錢，也相當感謝淡信慈善基金會，將物資箱送到里辦公處
而里長許春榮也在日前將這些物資連同紅包發放給弱勢戶，就連鄰近的餐廳都特別做了腿庫肉給每人一份，相當暖心。
淡信慈善基金會董事長呂孫綾說，過去淡信在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，看到里長這麼用心的為里民來服務，媒合在地善心人士及企業捐出善款，這次也希望一起發揮企業社會資源的力量，讓他們有豐富的物資。此外里長與基金會等人，更到了行動不方便的弱勢戶家中，將物資親自送出，期盼可以幫助這些生活困苦的里民，在農曆年節可以溫暖過年。
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