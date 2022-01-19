新北推幸福味來市 辦年貨可索寄「味來明信片」

新北推「幸福味來市」活動，即日起至28日止，民眾到公有市場採辦年貨時，可以索取「味來明信片」寫下給未來自己或親友的悄悄話，投入時光信箱並於112年1月送達收件人。

新北市政府市場處今天在新莊第一公有市場舉辦「幸福味來市」年節活動，新北市長侯友宜也到場體驗年節氣氛，在「味來明信片」寫下「平安祥虎」，祝福市民新的一年都能「平安享福」。

市場處發布新聞稿表示，即日起至28日，新北市37座公有零售市場提供限量「味來明信片」，大家採辦年貨時，可以在明信片寫下給未來自己或親友的悄悄話，投入現場時光信箱並將於112年1月寄送到收件人手上，讓大家一起把希望傳遞到未來。

市場處表示，活動期間內完整填寫「味來明信片」寄件資料並投遞時光信箱，就可以參加限量元宵團圓年菜抽獎活動，每人限中獎1次，中獎名單將於2月9日抽出並公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，讓大家延續年節的幸福感與團圓佳餚。