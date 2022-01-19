快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

新北推幸福味來市 辦年貨可索寄「味來明信片」

中央社 / 新北19日電

新北推「幸福味來市」活動，即日起至28日止，民眾到公有市場採辦年貨時，可以索取「味來明信片」寫下給未來自己或親友的悄悄話，投入時光信箱並於112年1月送達收件人。

新北市政府市場處今天在新莊第一公有市場舉辦「幸福味來市」年節活動，新北市長侯友宜也到場體驗年節氣氛，在「味來明信片」寫下「平安祥虎」，祝福市民新的一年都能「平安享福」。

市場處發布新聞稿表示，即日起至28日，新北市37座公有零售市場提供限量「味來明信片」，大家採辦年貨時，可以在明信片寫下給未來自己或親友的悄悄話，投入現場時光信箱並將於112年1月寄送到收件人手上，讓大家一起把希望傳遞到未來。

市場處表示，活動期間內完整填寫「味來明信片」寄件資料並投遞時光信箱，就可以參加限量元宵團圓年菜抽獎活動，每人限中獎1次，中獎名單將於2月9日抽出並公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁，讓大家延續年節的幸福感與團圓佳餚。

年貨 侯友宜

延伸閱讀

定序研判新北防疫旅館群聚 案17298改認本土個案

新北畢旅延期！鼓勵線上辦寒輔 侯友宜：課外活動已延半年

春節預期採買人潮湧現 新北消防二大辦火災搶救演練

中央第20期沒配發莫德納 新北開出4千劑全數額滿

相關新聞

台大野柳地質公園發現巨大生痕化石 類似博比特蟲古生物

國立台灣大學地質系施路易老師團隊近日在野柳地質公園發現巨大生痕化石，這種生痕化石直徑2到3公分，長度超過2公尺，它像是一...

柯文哲曾說「輾過去」 社子島開發案今終於通過環評

台北巿社子島開發案爭議許久，北市府針對社子島進行二階環境影響評估，儘管社子島自救會今早9時就到台北市政府抗議，質疑市府尚...

侯友宜逛菜市場寫明信片 攤販興奮喊「總統好！」

傳統市場是聚集人氣與幸福感的人際交流場所，新北市市場處於過年前推出「味來明信片」，讓希望傳遞到未來。新北市長侯友宜今上午...

新北板橋、土城議員和數位天空為獨居長者送暖

迎迎接農曆年節，家家戶戶都會準備年菜及過年所需要的物品，板橋、土城在地議員林國春、黃永昌、廣興里長張淑玲和數位天空合作做...

影／2022新北燈會初四登場 侯友宜：隨時做滾動式調整

2022新北燈會將於2月4日至2月28日舉行，此次以燈會劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，規劃7個主題燈區、6大類型演...

春節預期採買人潮湧現 新北消防二大辦火災搶救演練

農曆春節即將到來，預期各大賣場會推出各式促銷活動，吸引人潮前往採購。為防止買人潮大量湧入，偶生意外事故，或是不慎發生火警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。