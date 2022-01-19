安心過年！板橋、土城議員和數位天空為獨居長者送暖

迎迎接農曆年節，家家戶戶都會準備年菜及過年所需要的物品，板橋、土城在地議員林國春、黃永昌、廣興里長張淑玲和數位天空合作做公益，關懷華山基金會獨居老人年菜及物資捐贈情況，希望獨居長者能過個好年冬，也拋磚引玉，呼籲大家一起關心獨居長者。

林國春表示，他長期與華山基金會和各愛心平台合推愛心服務，今年幫華山基金會板橋區獨居長者都準備了暖暖包，希望他們在這寒冷的冬天能夠感受到一點點溫暖。

黃永昌、張淑玲表示，很高興加入數位天空號召的寒冬送暖，活動很有意義，他們為華山基金會土城區獨居長者們準備關廟麵等，年節期間添加生活物資。

數位天空在內部發起員工愛心募集捐贈年菜，也帶上食用油、麵條，提供每人一份仙貝、橘子等物資，盼讓長者能過個好年。