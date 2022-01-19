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影／2022新北燈會初四登場 侯友宜：隨時做滾動式調整

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜受訪表示，燈會在戶外空曠通風的場所，以目前情況實施實聯制、勤洗手與保持適當距離，燈會就可以繼續辦下去。記者劉懿萱／攝影
侯友宜受訪表示，燈會在戶外空曠通風的場所，以目前情況實施實聯制、勤洗手與保持適當距離，燈會就可以繼續辦下去。記者劉懿萱／攝影

2022新北燈會將於2月4日至2月28日舉行，此次以燈會劇場為主題，連結辰光橋與熊猴森樂園，規劃7個主題燈區、6大類型演出，邀請17個演出團隊輪番上陣，把新北大都會公園打造成大型劇場。新北市長侯友宜今日受訪說，燈會在戶外空曠通風的場所，以目前情況實施實聯制、勤洗手與保持適當距離，燈會就還是可以繼續辦下去，也會隨時做好滾動式調整。

侯友宜今日出席新北燈會記者會致詞說，大家現在最關心防疫，今年疫情因ormicon來勢洶洶，雖然境外溢入案例慢慢降下來，但國內疫情尚未減緩，新北幫桃園把疫情守好，因此這次燈會將隨時調整防疫作為，並全力以赴。侯提到，自己前兩天去看虎年主燈，長達120米、高度達8米，光一個虎頭虎身就能想像場面很壯觀，更不用說還有7大燈區，邀請民眾前來賞燈。

民政局長柯慶忠表示，2022新北燈會將在2月4日晚間7點開幕點燈，邀請藝人王彩樺、霹靂布袋戲演出，並規劃臥虎藏龍、街頭表演場、廟埕搬戲、小熊甜蜜森林、水上音樂廳、花燈嘉年華與牛好日子等7大主題燈區，及整點主燈秀、陣頭藝演、音樂百匯、水舞展演、星空奇幻遊行與街頭馬戲6大類型演出。

其中長達120米可穿梭的主燈「臥虎藏龍」，是由花燈大師陳祖榮老師親手打造，將結合街頭表演場，穿梭其間可一覽，新北產業發達的城市特色；此外，除了燈區賞燈，民眾也可觀賞舞台表演，從臉譜藝術的官將首街舞表演、舞獅鼓藝、新創偶戲的陣頭藝演，到水上劇場浪漫音樂廳，有CMO等樂團帶來優美的爵士樂、流行樂等音樂百匯及水舞展演，還有主燈的電音虎主燈秀也不容錯過。

因應疫情，主辦單位將於各入口設置體溫量測與酒精機具，並執行實聯制，並請賞燈民眾全程配戴口罩，如有飲食需求限於現場飲食專用區食用。

新北市府今舉辦新北燈會記者會，邀請官將首現場表演街舞作為開場節目。記者劉懿萱／攝影
新北市府今舉辦新北燈會記者會，邀請官將首現場表演街舞作為開場節目。記者劉懿萱／攝影

燈會 疫情

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