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先嗇宮與基金會連9年關懷獨居長輩 馬英九贈春聯

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然（左一）和社會局長張錦麗（左二）致贈長輩電子保溫杯組。圖／新北市社會局提供
新北市副市長劉和然（左一）和社會局長張錦麗（左二）致贈長輩電子保溫杯組。圖／新北市社會局提供

過年將至，新北三重先嗇宮與財團法人見賢思琪社會福利公益基金會合作，連續9年為三重獨居長輩辦理歲末關懷，由慈暉志工採一對一陪伴到台北至善園一遊、用餐，新北市副市長劉和然代表到場致意，並致贈每位長輩一套電子保溫杯組，預祝長輩新年「平安祥虎」。

前總統馬英九應邀參加，馬英九表示，先嗇宮董事長李乾龍過去擔任三重市長時，開辦為獨居長輩送餐，20年來共送出200萬個便當，一年365天都有慈暉志工親送熱騰騰的便當到獨居長輩家中，一個小小便當代表多少人的善意和溫暖。

馬英九說，李乾龍卸任後，又以先嗇宮董事長名義，結合見賢思琪基金會、林堉琪紀念基金會等，連續9年為三重獨居長輩舉辦歲末關懷活動，讓平時窩在家中的長輩，可以外出走走。馬英九並致贈每位長輩和慈暉志工他親書的春聯「歲辭丑牛寒色去，年逢寅虎曉光新」，期許新的一年，疫情能遠離，大家平安健康。

李乾龍表示，他特別感謝100多位慈暉志工，20年來不分寒冬溽暑，天天為獨居長輩送三餐；也要感謝基金會執行長陳士魁代表財團法人見賢思琪社會福利公益基金會董事長林鴻道，連續9年支持歲末關懷活動。另外三重區公所、清聖宮、福隆宮、格致中學、振發實業、幸福水泥、寶石建設、市議員蔡明堂、王威元等共襄盛舉，讓三重的獨居長輩過著幸福的日子。

劉和然表示，新北市老年人口65萬，有3千多位獨居長輩，為照顧獨居長輩，新北市推動五福樂活計畫，從營養餐飲、陪伴關懷、健康促進、居家安全及緊急救援等5大面向來服務；另外持續推動里里銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、松年大學、社區動健康、敬老眼鏡、公共托老中心等，讓長輩都能在地安養樂活。

獨居 馬英九

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