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春節預期採買人潮湧現 新北消防二大辦火災搶救演練

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市消防局第二救災救護大隊，於今天舉辦大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，於今天舉辦大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝

農曆春節即將到來，預期各大賣場會推出各式促銷活動，吸引人潮前往採購。為防止買人潮大量湧入，偶生意外事故，或是不慎發生火警，導致逃生人潮難疏。鑑此，新北市消防局第二救災救護大隊，特別於今天上午9時許，於新北市新莊區中正路某家具大賣場實施「火災搶救演練」。

第二救災救護大隊指出，這次在家具大賣場舉辦的「火災搶救演練」主要是強化場所員工「自衛消防編組應變能力」，並提升業者自我防衛抗災能力，以維護消費者及自身員工安全。

此外，消防單位也藉由這次實際模擬演練，可讓第一線救災人員熟悉，該場所消防設備、人員避難逃生動線，以及消防車輛停放位置和救災動線規劃，這樣就能迅速掌握狀況，有效縮短應變時效。

另外，這次實地運用消防局「智慧雲端動態救護系統-EPCR 」藉以模擬大量傷病患後送機制，提升救護人員有效掌握傷患後送資訊。同時，藉由重要地標演練，來吸引民眾注意，以提升民眾防火、防災意識，達到另類宣導效果。

第二救災救護大隊集結演練。記者曾伯愷／翻攝
第二救災救護大隊集結演練。記者曾伯愷／翻攝
警消實施大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
警消實施大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
警消實施大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
警消實施大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
現場演練雲梯車升起灑水。記者曾伯愷／翻攝
現場演練雲梯車升起灑水。記者曾伯愷／翻攝
警消實施大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
警消實施大型賣場火災搶救演練。記者曾伯愷／翻攝
救護車演練大量傷病患後送。記者曾伯愷／翻攝
救護車演練大量傷病患後送。記者曾伯愷／翻攝

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