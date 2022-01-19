春節預期採買人潮湧現 新北消防二大辦火災搶救演練

農曆春節即將到來，預期各大賣場會推出各式促銷活動，吸引人潮前往採購。為防止買人潮大量湧入，偶生意外事故，或是不慎發生火警，導致逃生人潮難疏。鑑此，新北市消防局第二救災救護大隊，特別於今天上午9時許，於新北市新莊區中正路某家具大賣場實施「火災搶救演練」。

第二救災救護大隊指出，這次在家具大賣場舉辦的「火災搶救演練」主要是強化場所員工「自衛消防編組應變能力」，並提升業者自我防衛抗災能力，以維護消費者及自身員工安全。

此外，消防單位也藉由這次實際模擬演練，可讓第一線救災人員熟悉，該場所消防設備、人員避難逃生動線，以及消防車輛停放位置和救災動線規劃，這樣就能迅速掌握狀況，有效縮短應變時效。