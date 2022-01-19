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社子島環評通過、自救會再抗議 律師：將提行政訴訟

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
社子島開發案環評今通過，反對開發的社子島自救會委任律師郭鴻儀表示，將會提行政訴訟。記者胡瑞玲／攝影
社子島開發案環評今通過，反對開發的社子島自救會委任律師郭鴻儀表示，將會提行政訴訟。記者胡瑞玲／攝影

爭議許久的社子島開發案今經環評委員審議後，最終決議通過環評，反對開發的社子島自救會聽聞環評通過結果後，再度於台北市政府抗議，長期關注此案的北市議員黃郁芬批，社子島需要改善生活環境，但不一定要區段徵收；自救會委任律師郭鴻儀表示，將會針對3點重要議題提出行政訴訟。

黃郁芬指出，社子島的問題是需要改善生活環境，而改善生活環境不是一定要區段徵收，「難道台北老舊巷弄遇到無法增設汙水下水道，就要區段徵收嗎？不是啊！」事實上有其他的方式可以解決。

黃郁芬批評，最大的問題是，柯文哲上任以來，慣性把自償率放在最前面，近期最知名的例子就是明倫社宅，把自償率擺第一的柯文哲，將建設經費和房屋、地價稅成本都算進去轉嫁承租人，才會出現4萬元天價租金。

郭鴻儀指出，針對今天環評通過的結論，會先向北市府訴願委員會提起訴願，後續訴願若被駁回，就會向台北高等行政法院提起行政訴訟。

針對訴訟內容，郭表示，初步討論有幾項重要議題，第一，汙水處理廠（社子島水資源再生中心新建工程）合併辦理環境影響評估為何要另案評估。

第二，替代方案，範疇界定時，有許多專家、學者提出相關替代方案，但環評委員會並沒有將其納入考量；第三，社會影響層面。

郭指出，許多開發案豬，很難看到有高達4000人站出來反對，縱使是桃園航空城這麼大的爭議，在聽證會結束後，反對居民聲量逐漸降低，但社子島反而是越進行會議、討論，反對聲量就越大，是罕見反對力量凝聚的案例。

郭鴻儀認為，在社會心理層面上，環評委員應要重視反對聲浪這麼強大的力量，「若4000人的反對不叫顯著不利，到底要多少人站出來反對？」針對環評不足、不重視的社會影響評估，以及替代方案的選擇、汙水處理廠等瑕疵，都會納入將來訴訟的重點。

環評 社子島 黃郁芬

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