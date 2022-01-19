大數據中心啟用 柯文哲:帶台灣進入新科技數據經濟時代

台北市長柯文哲上任後，2020年底成立資料治理委員會、花費1千2百萬打造的台北大數據中心今天也正式啟用。柯文哲說，他要帶領台灣進入新科技、數據經濟時代，讓台北市資料可有效應用。對於先前有議員質疑，大數據中心恐淪柯選舉工具，柯今回應，資料使用是隨時在「被監看」狀態下進行，至於外界關注的個資疑慮，市府一年多前就已設「資料治理委員會」，並有外聘委員。

柯文哲、副市長黃珊珊、秘書長陳志銘、資訊局長呂新科等人今天出席大數據中心啟用，柯文哲致詞表示，台北市要開始進入如何用數據治理城市，作為政治決策的時代，底下兩個重要問題，第一是數據使用，另外是個資的保護。

面對全球新冠疫情持續延燒，柯文哲表示，台北市也用相當多現代化科技防疫，例如透過谷歌地圖找出新增案例發生的時間流，才知道要在哪裡設置篩檢站防堵；甚至也使用電信足跡觀察人群流動，也正因使用相當多現代化科技，北市府去年才能在兩周內將確診案例封住，否則不使用高科技很難清零。

黃珊珊也說，北市府從儀表板看出哪些地方可能群聚，甚至可能有高風險，例如當時的虎林專案，也是透過儀表板發現特殊交友圈等案例，才向中央報告，也作為首長決策參考。

對於台北市大數據開放民間使用會不會收費，資訊局長呂新科表示，市府開放數據都會開放給民間與產業加值應用，目前開放資料都沒有收費，但部分政府開放資料有些有收規費，則都是依照規費法規定。至於資料開放基準也都有個資保護概念，一定都會「去識別化」，去識別後就無法驗證到個體，不算是個資。

柯文哲表示，台北大數據中心第一步是要將台北市公有數據整合，再來數據如何實際指導政策決策，下一步，北市府也要思考透過公私協力，台北市作為領頭羊會發現很多問題，該立法的都會去做，科技會走在法律前面，他要帶領台灣進入新科技跟數據經濟的時代，這是我們努力的目標。

柯也提到說，秉持「開放政府、全民參與、公開透明」，但台灣最大問題就是人民對政府的不信任，只要政府要做什麼，人民都覺得是在做壞事，這很奇怪，但資料經濟一定要發展，甚至本來台灣要發展電子身分證，結果拖到現在都還沒上線，建立一個可信的政府，勇敢向前進，才是台灣需要的政府。