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中央第20期沒配發莫德納 新北開出4千劑全數額滿

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
板橋第一運動場疫苗接種站醫護人員幫民眾施打莫德納疫苗。本報資料照片
板橋第一運動場疫苗接種站醫護人員幫民眾施打莫德納疫苗。本報資料照片

國內本土疫情持續延燒，中央昨開放第20期預約，新北開出17.8萬的疫苗，由於中央這期並未配發莫德納，此次BNT疫苗數量最多，截止至昨晚新北預約數， BNT與高端仍有近6千位名額，莫德納4千劑與AZ380劑早已全數額滿。

新北市長侯友宜今日上午主持市政會議，針對第20期莫德納疫苗配發劑量少，侯說，基本上第20期中央配發的是以BNT為主，新北也是因應中央調配來規劃。另外，新北65歲以上的長輩要打第三劑，約需要有44萬7千劑，會優先使用莫德納。

新北在第19期開出20.5萬的疫苗，以莫德納數量最多。衛生局說明，中央第20期並未配發莫德納，因此以BNT疫苗數量最多，第20期昨日上午開放預約，晚間6時莫德納4千劑，與AZ380劑就全數額滿。而BNT與高端仍有近6千位名額。

莫德納疫苗 BNT

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