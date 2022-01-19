柯文哲曾說「輾過去」 社子島開發案今終於通過環評

台北巿社子島開發案爭議許久，北市府針對社子島進行二階環境影響評估，儘管社子島自救會今早9時就到台北市政府抗議，質疑市府尚未做好基礎調查就開會，但環境影響評估委員會經3小時審議後，仍經多數委員同意，環委會主席最後宣布通過社子島環評。

北市府去年12月針對社子島進行二階環境影響評估，因有行政程序未完成，最終決議延續至今天再開會。

反對社子島開發案的社子島自救會、支持開發案的社子島居民權益促進會，今早分別在市府左右兩側陳情區抗議，社子島自救會成員高舉「柯文哲下台」、「反對全區區段徵收」等布條，高喊「鴨霸市長」，要求停止環評作業及呼籲委員應否決社子島環評。

社子島自救會李華萍指出，過去8次環評會議，始終沒討論到當地居民擔憂如遷移、安置、生態等，也無法理解為何談到一半的替代方案憑空消失，程序卻照樣推進；對於居民遷徙、傳統生活方式，以及基礎調查如樹木生態並不完整，環評至今也沒回應開發案會造成多少居民被迫遷徙，離開居住地。

政大地政系教授徐世榮指出，社子島環評是為了土地投機炒作者，市府說環評沒有替代方案是假的，過去許多學者、民間團體曾提出7、8個區段徵收合法替代方案，但都被市府否決。

社子島居民權益促進會則盼能加速社子島開發、環境嚴重惡化，直指社子島上有3000多戶居民，其中1000戶占用他人土地，還有500家違建工廠。支持開發的黃小姐怒批，社子島環境不適合居住，近期頻發生火災，但連救災都有問題，更別說濕地，希望拆除所有鐵皮屋，還給大家美麗社子島。

支持開發的李先生更說，社子島禁限建50多年，耽誤社子島居民改善生活的機會，如今社子島生活環境差，「人的生活難道比蟲鳥還重要嗎？」社子島需要開發，盼委員替社子島爭取重生機會；張先生說，濕地議題雖重要，但社子島糞便、工廠廢水也會汙染濕地，認為地下水、汙水管應優先處理。

進行內部討論時，多數環評委員都同意通過環評，環評委員楊之遠表示，社子島已50年沒有開發，缺乏基礎建設、派出所、郵局等設施，應改善社子島環境、加強基礎建設，這次正反雙方都表達意見，會議也開了9次，濕地問題大多已解決，但居民安置仍有疑慮。他認為開發短期會對社子島造成影響，但長期能提供居民永續生活。