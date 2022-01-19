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花價平穩 台北花市27日起全天候不打烊

中央社 / 台北19日電

農曆春節將屆，台北花市將分2階段延長營業時間，27日至31日中午止，全天不打烊。台北花卉產銷公司董事長李明聰今天說，目前年節應景花卉整體價格平穩，沒有漲價。

北市政府產業發展局今天在台北花市舉辦記者會，包含農業委員會農糧署長胡忠一、北市府產發局長林崇傑、李明聰等人出席

胡忠一致詞時說，台北花市為迎接農曆春節，分2階段延長營業時間，原營業時間至中午，即日起至26日，延長至下午3時；27日至31日中午，全天候營業，且花市A館有農特產品展售活動，讓民眾到花市買年節應景花卉及農產年貨。

他表示，全台種植花卉面積約1萬4000餘公頃，產值約新台幣176億元，去年花卉出口約63億元，其餘為國內產值，其中台北花市占約2成，民眾可趁過年前買花卉支持農民。

林崇傑說，台北花市提供過年應景花卉種類很多，且會做好相關防疫措施，包含實聯制、量體溫、全程配戴口罩等。

李明聰表示，目前花卉價格平穩，切花部分約100萬把，不會漲價，但因今年大型蘭花較少出口，蘭花盆花價格微漲約1成。

台北花市指出，應景年節盆花包含蘭花、金桔、長壽花等貨源充足；沒有土、根的切花，像菊花、百花等，也將陸續在年節前夕上市。

產發局表示，除台北花市春節前夕延長營業時間外，建國花市從22日至31日止，連續營業10天；22日至30日營業時間自上午9時至晚上8時；31日至晚上6時。

春節 胡忠一 北市

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