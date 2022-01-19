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因應氣候變遷增強防洪量能 新北7座抽水站機組舊換新
為提升新北各地區防洪量能，新北水利局向中央爭取經費，在今年辦理7座抽水站的機組及發電機更新，將可使水位維持在常態低水位，增加排洪功效，保障民眾生命財產安全。
水利局指出，近年氣候變化異常，導致短期降雨強度變大且集中，水利局在去年向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助經費，辦理塔寮坑、江子翠、長元、永和、光復、工商路及新海，共計7座抽水站24組抽水機組及10組發電機組更新，總經費約需6億5100萬元，內政部營建署補助經費為4億5570萬元。
水利局說明，機組完成更新後，揚程可提昇比原先達10%以上，使抽水效能更好，並可降低各抽水站起抽水位，使下水道維持在低水位，總計可增加約1萬噸滯洪空間，以達禦潮排洪功效。更新工程目前已在設計作業，預計本月底設計完成、今年汛期前開工，並於明年6月前投入抽水。
水利局提到，新北自2019年起至今，已完成共8站27組機組更新工作，經費約8億元，讓抽水站的防洪功能更受保障，而水利局也針對使用逾20年的機組做專業評估，統計須更新的還有12座抽水站60組機組，未來也會持續更新，確保及提升防汛功能。
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