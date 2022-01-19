因應氣候變遷增強防洪量能 新北7座抽水站機組舊換新

為提升新北各地區防洪量能，新北水利局向中央爭取經費，在今年辦理7座抽水站的機組及發電機更新，將可使水位維持在常態低水位，增加排洪功效，保障民眾生命財產安全。

水利局指出，近年氣候變化異常，導致短期降雨強度變大且集中，水利局在去年向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助經費，辦理塔寮坑、江子翠、長元、永和、光復、工商路及新海，共計7座抽水站24組抽水機組及10組發電機組更新，總經費約需6億5100萬元，內政部營建署補助經費為4億5570萬元。

水利局說明，機組完成更新後，揚程可提昇比原先達10%以上，使抽水效能更好，並可降低各抽水站起抽水位，使下水道維持在低水位，總計可增加約1萬噸滯洪空間，以達禦潮排洪功效。更新工程目前已在設計作業，預計本月底設計完成、今年汛期前開工，並於明年6月前投入抽水。