侯友宜逛菜市場寫明信片 攤販興奮喊「總統好！」

傳統市場是聚集人氣與幸福感的人際交流場所，新北市市場處於過年前推出「味來明信片」，讓希望傳遞到未來。新北市長侯友宜今上午前往新莊市場，受到攤商熱情歡迎，還有攤商大喊「總統好！」他也熱情與攤商握手致意。

侯友宜表示，疫情期間民眾來逛市場要將防疫做好，攤商也能兼顧經濟，希望民眾來市場採買時一次買足，不用每天採買，減少人群聚集。

新北市市場處即日起至1月28日舉辦「幸福味來市」年節活動，於37座公有零售市場提供限量明信片給民眾寄給未來的自己，並推出抽元宵團圓年菜活動。侯友宜今上午前往新莊第一公有市場與攤商拜早年，也在「味來明信片」寫下新年新希望。

侯友宜表示，這2年面臨疫情的衝擊，面對即將到來的農曆新年，對許多人來說是期待且充滿希望，透過寫下未來明信片送給自己或關心的人，代表新北市將乘載著市民期許，一起往幸福城市的目標邁進。

「幸福味來市」活動推出「味來明信片」，在新北37座公有市場中設置時光信箱，即日起至1月28日止，民眾前往公有市場採辦年貨時，可在明信片寫下給未來自己或親友悄悄話，投入時光信箱，明信片也將於112年1月寄送到收件人手上，讓民眾一起把希望傳遞到未來。