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侯友宜逛菜市場寫明信片 攤販興奮喊「總統好！」

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
攤商贈送虎年掛飾給侯友宜。記者李定宇／攝影
攤商贈送虎年掛飾給侯友宜。記者李定宇／攝影

傳統市場是聚集人氣與幸福感的人際交流場所，新北市市場處於過年前推出「味來明信片」，讓希望傳遞到未來。新北市長侯友宜今上午前往新莊市場，受到攤商熱情歡迎，還有攤商大喊「總統好！」他也熱情與攤商握手致意。

侯友宜表示，疫情期間民眾來逛市場要將防疫做好，攤商也能兼顧經濟，希望民眾來市場採買時一次買足，不用每天採買，減少人群聚集。

新北市市場處即日起至1月28日舉辦「幸福味來市」年節活動，於37座公有零售市場提供限量明信片給民眾寄給未來的自己，並推出抽元宵團圓年菜活動。侯友宜今上午前往新莊第一公有市場與攤商拜早年，也在「味來明信片」寫下新年新希望。

侯友宜表示，這2年面臨疫情的衝擊，面對即將到來的農曆新年，對許多人來說是期待且充滿希望，透過寫下未來明信片送給自己或關心的人，代表新北市將乘載著市民期許，一起往幸福城市的目標邁進。

「幸福味來市」活動推出「味來明信片」，在新北37座公有市場中設置時光信箱，即日起至1月28日止，民眾前往公有市場採辦年貨時，可在明信片寫下給未來自己或親友悄悄話，投入時光信箱，明信片也將於112年1月寄送到收件人手上，讓民眾一起把希望傳遞到未來。

另外，活動期間內完整填寫明信片內容及寄件資料，並投遞時光信箱，就可參加限量元宵團圓年菜抽獎活動，有機會抽經典年菜組、火鍋圍爐組或元宵團圓組，共計100組年菜組合，中獎名單於2月9日抽出並公布於「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁。

侯友宜今上午前往新莊第一公有市場。記者李定宇／攝影
侯友宜今上午前往新莊第一公有市場。記者李定宇／攝影
新北市市場處於過年前推出「味來明信片」，讓民眾將希望傳遞到未來。記者李定宇／攝影
新北市市場處於過年前推出「味來明信片」，讓民眾將希望傳遞到未來。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜在「味來明信片」寫下祝福語。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜在「味來明信片」寫下祝福語。記者李定宇／攝影

侯友宜 年菜

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