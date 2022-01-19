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金山西湖里鑿井取水開工 居民未來不用再喝山溝溪水

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供
金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供

新北市金山區西湖里因位處山區自來水無法到達，居民長期以來靠取用山泉水使用，金山區公所爭取新北市政府水利局補助無自來水地區簡易自來水工程經費，近日鑿井取水工程開工，3月底前完工，可嘉惠22戶逾百人受惠，全面改善西湖里居民用水品質。

金山區公所表示，居民長久多引取山泉水使用，但水質內的大腸桿菌及總有機碳含量均嚴重超標，區公所爭取新北市政府水利局補助無自來水地區簡易自來水工程經費，自去年3月鑽探工程探得水源後，去年12月進行鑿井及配管工程。

新北市議員白珮茹表示，西湖里多年使用山溝溪水，水質內大腸桿菌及總有機碳含量均嚴重超標，長期飲用將影響人體健康甚鉅，民生用水不可忽視，相關簡易自來水設施及配管工程，將可望徹底解決西湖里山區之民生用水問題，屆時居民將有潔淨又安全的自來水可以飲用。

金山區長廖武輝表示，感謝議員白珮茹長期關心金山區內基礎建設及區民用水品質，並協助爭取這次簡易自來水鑿井施工經費，設置簡易自來水系統提供居民穩定及乾淨之民生用水實為重要；本工程於近日進行鑿井取水工程，工期90天，鑿井深度達180公尺，配置送水管線達2200公尺，將於3月底前完工。

金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供
金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供
金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供
金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供
金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供
金山西湖里鑿井取水開工嘉惠里民，長期靠山泉水終改善。圖／金山區公所提供

金山 水質

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