北市去年1至11月新冠肺炎病例5085人 男女比例各半

去年疫情新冠肺炎（COVID-19）疫情大爆發，據北市主計處統計，去年1月至11月，確定病例達5085人，男女比例相當，疫苗第一劑接種率達74.6%，其中以12歲至17歲接種率86.6%最高，第二劑接種率達58.1%，以65歲至74歲接種率75.8%最高。

主計處指出，去年1月至11月，依北市衛生局統計，北市法定傳染病確定病例計7941人，較上年同期增加4596人(137.4%)，主因COVID-19疫情爆發所致，確定病例達5085人，占64.0%，較上年同期增加32倍，其中男性2495人（占49.1%），女性2590人（占50.9%）。

另外，同期每十萬法定傳染病確定病例309.3人，較上年同期增加181.9人(142.8%)，其中每十萬人COVID-19確定病例198.1人，較上年同期增加33倍。

主計處指出，為降低COVID-19傳染及蔓延，北市政府落實「圍堵」、「控制」、「減緩」及「維持」防疫四部曲政策，並推動疫苗施打，建立群體保護力，截至110年11月底，台北市COVID-19疫苗第一劑接種率達74.6%，其中以12歲至17歲接種率86.6%最高，第二劑接種率達58.1%，以65歲至74歲接種率75.8%最高。