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落實春節防疫 新北：全面戴口罩形同第4劑疫苗

中央社 / 新北19日電

新北市政府今天表示，春節前與春節期間是COVID-19防疫重點，將嚴格執行全面戴口罩，形同施打第4劑疫苗，各單位需落實防疫，並機動支援桃園市防疫，期望早日控制疫情

新北市長侯友宜今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議中表示，全球疫情仍有部分國家的病毒擴散與確診人數快速攀升，英國、法國與美國等國疫情高峰。

他說，除全力守住新北市自己的疫情，桃園市的疫情與新北息息相關，新北市做好儲備醫療能量，隨時觀察桃園疫情，提供桃園必要的支援以早日控制疫情。

侯友宜說，入境民眾結束防疫旅館隔離後，居家檢疫者、同住家人的健康管理才是防疫重點與關鍵；新北疫苗接種的過程順利，曾1天可衝到7萬至8萬劑。

衛生局長陳潤秋在會中報告，因為疫情升溫，前往篩檢站的人數增加許多，曾有1天最高1392人篩檢，不過，篩檢結果都是陰性。

觀光旅遊局長蔣志薇表示，1月14日為春節入境防疫專案入住防疫旅館最高峰，目前入住率為73%，18日開始訂房人數逐漸趨緩；防疫旅館員工有92%定期快篩，全部陰性。觀旅局會隨時抽檢健康監測紀錄、消毒紀錄、調閱監視器、隨機打給客房瞭解防疫狀況。

交通局長鍾鳴時說，防疫計程車運送處於高峰，除了支援任務外，接送防疫大巴士也都備戰，隨時因應需要運送確診民眾到集中檢疫所。

教育局長張明文說，新北校園防疫尊重中央相關規定，重點在「落實防疫、有效管理」。非校內人員進入校園需出示疫苗接種證明（小黃卡）等規定。

張明文說，社區民眾前往校園運動的人員管制，也都依中央相關規範落實執行。寒假期間要籌備防疫物資萬全準備，下學期相關研習與會議鼓勵以線上方式執行。營隊課輔固定人員與座位，隨疫情滾動修正防疫措施。

疫情 桃園

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