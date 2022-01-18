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萬大市場使用權門檻提高 攤商籌自治會釀年後抗爭

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北第一果菜批發市場的中繼市場預計春節後竣工啟用，北農近期將與蔬果承銷人簽訂零批場位置使用協議書，其中規定每日承銷量要達400公斤或銷售1萬元才能使用，擬淘汰40%攤商，引承銷人不滿，將組自救會將於年後抗爭。圖／聯合報系資料照
台北第一果菜批發市場的中繼市場預計春節後竣工啟用，北農近期將與蔬果承銷人簽訂零批場位置使用協議書，其中規定每日承銷量要達400公斤或銷售1萬元才能使用，擬淘汰40%攤商，引承銷人不滿，將組自救會將於年後抗爭。圖／聯合報系資料照

春節將至，台北市長柯文哲今清晨赴萬大果菜市場、堤外魚類拍賣場視察物資供應，承諾會不惜追加預算加速工程。中繼市場預計春節後竣工啟用，北農近期將與蔬果承銷人簽訂零批場位置使用協議書，其中，規定每日承銷量要達400公斤或銷售1萬元才能使用，擬淘汰40%攤商，引承銷人不滿，將組自救會將於年後抗爭；北農回應，只是希望別占位不經營，沒要影響攤商權益。

承銷人李小姐表示，1974年來，甲、乙、丙種承銷人都沒有和北市府、北農簽約，因為上上一代原本在舊中央市場做生意，政府為了要發展，才答應讓攤商使用第一果菜批發市場繼續做生意，去年施打疫苗要造冊時，北農因為怠忽職守沒有向公會更新名冊，沿用10多年前的舊資料，讓柯震怒，現在卻試圖以績效汰除攤商，讓沒有攤位的丁種承銷人場。

自救會會長劉炎坤說，2019年版本申請登記及管理要點中，承銷人每年平均每日交易量應達300公斤以上或平均每日交易額達4000元以上，未達者先書面通知改善，次年未達者，得逕註銷資格。去年北農未開會便自行更改規定引發攤商抗議，後續又再說明會中透露，有6成承銷人可達標，意即淘汰4成。

北農總經理翁震炘回應，新規定與丁種承銷人無關，更沒有要淘汰誰，是希望不要占了位置不去經營；翁坦言，現在很多人占了攤位卻沒什麼交易量，等於占位置沒在做，強調過去開過9次協調會說明，攤商都同意簽約。

北農 自救會 北市

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