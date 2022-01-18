實聯制方法受限 北市府：疫調考量非推台北通

北市府近期在北流及小巨蛋等場館試行新版實聯制系統，遭質疑是為推廣台北通、強迫民眾交出個資。市府說明，這是為了提升疫調準確度與效率，也可掃描身分證或人工填寫資料。

有民眾近期到台北流行音樂中心看表演，欲落實實聯制時被要求用台北通App，且無法用中央1922簡訊實聯制，只能出示票券與身分證讓工作人員翻拍，並手寫姓名、地址、電話等資料才能通行，憂心被迫交出的個資如何核對、有沒有被第3方運用。

台北市政府秘書長陳志銘向中央社記者表示，這種實聯制方法會連結民眾票券上的座位，知道民眾坐在什麼地方，若有人確診，就不會是把整場所有民眾都匡列起來，而是匡列附近座位上的人，與進入場館時要掃的實聯制概念不太一樣。

陳志銘強調，有特定座位的才需要用這種實聯制方法，因為有人確診的話，衛生單位沒辦法一次把整個場域幾百、幾千人都匡列起來，方便衛生單位專業判斷。

至於為何取消簡訊實聯制，陳志銘說，簡訊實聯制無法知道民眾的座位在哪裡，但他不確定北流這種實聯制方法有沒有用台北通，只知道會連結座位，並由台北小巨蛋先試行，細節要問資訊局或台北捷運公司。

記者追問，無法用簡訊實聯制是否是為了推廣台北通？陳志銘表示，不是，是因為簡訊實聯制不知道座位在哪，不可能有人確診就把小巨蛋數千人全部匡列，有實務上的考量，為了不想匡列那麼多人，目前只要是展演空間大概都會用這套系統處理。

北捷說明，台北小巨蛋主場館約可容納1萬名民眾參與活動，因配合市府防疫政策及利於提升接觸者匡列的準確度與效率，採用資訊局開發的實聯制場管系統，除可落實實聯制外，同時將座位資訊納入登記範圍。

北捷指出，這套系統執行方式包含3種，除了掃描台北通及票券QRcode外，也可以掃描身分證條碼、票券QRcode並填入觀眾手機，若沒有手機及證件，則由服務人員手動輸入觀眾姓名、電話及座位編號。

資訊局表示，這套實聯制系統是因應場所管理單位疫調需求而規劃設計，透過將實聯制資料與票券座位資料整合，一但有疫調需求將可快速並精準找出須匡列的民眾，而簡訊實聯制屬文字無法整合。小巨蛋已從109年8月開始實施，其餘公有場館可自行評估需求決定是否使用。